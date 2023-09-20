Как будут меняться фазы Луны, какие дни будут удачными и неудачными и когда ожидать солнечное и лунное затмение, подскажет подробный лунный календарь на октябрь 2023.

Второй месяц осени 2023 примечателен тем, что в нем будут два затмения - солнечное и лунное, которые обычно идут в паре и выпадают на новолуние и полнолуние. Лунный календарь на октябрь 2023 сориентирует, когда они будут и что и в какие дни планировать, чтобы дела заладились, а в какие - не начинать ничего важного.

Фазы Луны в октябре 2023

Каждый месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. От того, в какой фазе находится спутник Земли, зависит самочувствие человека, на фазы также ориентируются, планируя какие-то дела. Например, в дни новолуния и полнолуния, лучше не начинать ничего нового и быть осторожными. Все дела, особенно новые, лучше перенести на растущую Луну, а то, от чего хочется избавиться в жизни - оставить на убывающую.

Как будут меняться фазы Луны в октябре 2023:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 13 октября и с 29 по 31 октября.

- с 1 по 13 октября и с 29 по 31 октября. Новолуние - 14 октября 2023 в 20:55 по киевскому времени.

- 14 октября 2023 в 20:55 по киевскому времени. Луна растет - с 15 по 27 октября.

- с 15 по 27 октября. Полнолуние - 28 октября 2023 в 23:24 по киевскому времени.

В этом месяце на новолуние и полнолуние выпадают солнечное и лунное затмения:

Солнечное затмение - 14 октября 2023.

- 14 октября 2023. Лунное затмение - 28 октября 2023.

В эти дни нужно быть вдвойне внимательными и осторожными.

Лунный календарь на октябрь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни в октябре: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 31 числа.

Неблагоприятные дни в октябре: нет.

Все остальные дни - нейтральные.

В октябре нет неблагоприятных дней и это радует, но вместе с тем, с 14 по 28 октября будет проходить так называемый коридор затмений - это отрезок времени между солнечным и лунным затмениями. Астрологи советуют не планировать в этот период ничего важного и по возможности перенести.

Благоприятные дни в октябре 2023 - лунный календарь по сферам

Среди всех дней месяца выделяют наиболее подходящие для разных сфер жизни.

Для свадьбы и венчания в октябре лучше выбрать: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 число.

Отправляйтесь в поездки: 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31.

Смена работы: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27.

Для лечения зубов: 1, 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30.

Для зачатия: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

Для новых начинаний: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Вас также могут заинтересовать новости: