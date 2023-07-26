Август принесет немало испытаний, говорит гороскоп Козерога на последний месяц лета.

Август 2023 oкaжeтcя для Козерогов cлoжнee, чeм xoтeлocь бы - будет немало испытаний и хлопот. Но не следует расстраиваться по этому поводу - проблемы удастся быстро уладить, а вы все-таки сможете насладиться последним месяцем лета. Главное, советует гороскоп на август 2023 - не поддаваться соблазну уйти в тень и оставить все на откуп судьбы. Поплывете по течению - и можете приплыть не туда, куда надо.

Гороскоп карьеры на август 2023

В августе 2023 Козероги смогут добиться всех своих целей при условии, что они хорошо потрудились накануне. Сейчас самое время начать планировать что-то новое, но скоропалительных решений принимать не стоит – думайте над каждым шагом и меньше посвящайте в свои планы коллег. Ваш внутренний голос - ваш лучший советчик, а вы - тот самый человек, на кого можно рассчитывать.

С вдруг нахлынувшей апатией поможет справиться даже короткий отпуск.

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Гороскоп любви на август 2023

Семейным Козерогам в августе 2023 может "влететь" от второй половинки из-за не вовремя выполненной работы или пустых обещаний. Выход один - взять и сделать. При этом как раз вам, решая какие-либо бытовые или семейные вопросы, следует быть менее прямолинейными и более сдержанными, дабы не пошатнуть отношения в семье, советует гороскоп на месяц для Козерога

Холостым Козерогам звезды не обещают кардинальных перемен в личной жизни, но и не советуют расслабляться - используйте это время для себя и личного развития. Пригодится. Boзмoжнo, в это время вы пoймeтe, какие люди в вашей жизни однозначно лишние.

Гороскоп здоровья на август 2023

Делу - время и отдыху - тоже. В августе только баланс в этих двух вещах позволит вам оставаться энергичными до самой осени. Нарушите правило - и уже во второй половине месяца вы без сил.

Постарайтесь оградить себя от стрессов - сделайте это сознательно, больше двигайтесь и найдите отдушину во вкусной и полезной еде. Относитесь к своему здоровью, как к важному рабочему проекту - и останетесь в выигрыше.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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