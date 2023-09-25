Середина осени готовит Девам удивительные перемены - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

В октябре 2023 Дев ждут хорошие перемены во всем. Главное - не оглядываться и не оставаться в прошлом. Уже в начале месяца вам захочется что-то поменять в себе и строить новые планы, а некоторым - даже начать с чистого листа. Звезды советуют не торопиться, а также избавиться от излишней категоричности и строгости. Вторая декада месяца будет неспокойной и изменения могут быть не к лучшему. Остерегайтесь в это время принимать важные решения, подписывать бумаги и вступать в брак. К концу месяца все устаканится, это время отлично подходит для разрешения споров. Более подробный гороскоп Девы на октябрь месяц читайте ниже.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Во втором месяце осени у Дев будет шанс заработать - воспользуйтесь им. Особенно улучшить свое материальное положение получится у женщин-Дев, хотя некоторым придется для этого сменить свою сферу деятельности. На работе, как это ни странно, лучше отдать предпочтение рутине - новые проекты пусть подождут.

Мужчины-Девы могут получить от начальства привлекательное предложение. Если решите согласиться, убедитесь, что дело не пахнет авантюрой. Уходите от стрессов и не берите на себя работу сверх меры, а также пока воздержитесь от командировок, советует гороскоп для Девы.

Видео дня

Во второй половине месяца могут быть денежные потери, поэтому советуйтесь прежде, чем принимать важные решения. Также не делайте долгов в октябре - от них будет трудно избавиться.

Гороскоп любви на октябрь 2023

В октябре 2023 звезды советуют Девам отложить дела в сторону и уделить внимание своей второй половинке. В противном случае это чревато обидами и разногласиями. Звезды также советуют вам помнить о том, что у других людей есть свой взгляд на вещи и он может отличаться от вашего.

У холостых Дев не намечается никаких новых романов, но зато появится время для более насущных дел. Это не значит, что не нужно бывать на людях и ходить на романтические свидания. Большая любовь еще у вас впереди, главное - позитивно смотреть на мир и не забывать, что все трудности временны.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Здоровье в октябре у Дев обещает быть хорошим. Но только при условии, что вам удастся сохранять хорошее расположение духа и не впадать в крайности. Для этого избегайте суеты и не нервничайте зазря. Попробуйте расслабиться после напряженного дня с помощью медитации, йоги, рекомендует гороскоп на октябрь 2023.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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