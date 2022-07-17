Речь идет о Близнецах, Стрельцах, Водолеях, Девах и Весах.

Не зря говорят, что ум за деньги не купишь. Чтобы много знать, нужно прилагать немало усилий. Но есть люди, которым по природе не даны мыслительные процессы.

Послушаем по этому поводу мнение астрологов. Они назвали пять знаков Зодиака, которые являются самыми умными.

Близнецы

Благодаря своей общительности и эрудированности, способны запомнить огромное количество информации еще и с первого раза. Перенимая опыт других людей, Близнецы быстро достигают своих целей, не спотыкаясь на ошибках. Очень любознательные и всегда готовы открыть для себя новые знания об этом мире.

Дева

Отличные вычислители: у них все по полочкам, все точно, а любые споры обязательно подкрепляются вагоном аргументов. Из них выходят дельные инженеры, архитекторы, научные деятели. Часто блещут своим остроумием, знаниями различных точных данным и фактов. Но не редко требуют подобного и от своего окружения, чтобы было с кем дискутировать.

Весы

Обладают искрометной логикой, которая способна найти объяснение любому явлению. Держа эмоции под контролем, могут беспристрастно оценить ситуацию, а также уверенно и легко решить возникшую проблему.

Стрелец

Обладают харизмой, которая дает авторитета их словам и советам. Легко узнают любую информацию, анализируя ее и делая выводы на будущее. Из них выходят притягательные сыщики, наравне с Шерлоком Холмсом.

Водолей

Благодаря своей безграничной фантазии и общительности, часто достигают больших высот в творческих профессиях. Могут быть многосторонними личностями, увлекаться сразу несколькими науками, иметь много хобби, что делает их интересными собеседниками и мудрыми компаньонами.

Ранее, как писал УНИАН, астрологи назвали знаки Зодиака, которые не любят ничего делать: им сложно заставить себя чем-то заняться, предпочитают полежать и отдохнуть, а не идти на прогулку или заниматься домашними делами.

Вас также могут заинтересовать новости: