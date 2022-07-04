Представители этих трех знаков Зодиака, по мнению астрологов, являются наиболее ленивыми. Они способны придумать тысячи отговорок на то, почему они не хотят делать что-либо или почему не успели что-то своевременно доделать.
Весы
Первое место среди самых ленивых знаков по праву занимают эти люди, рожденные осенью. Они в первую очередь проявляют свою лень в выполнении каких-то бытовых задач. Именно поэтому Весы-женщины являются неряшливыми домохозяйками, а Весы-мужчины не могут даже гвоздь в стенку забить.
Стрелец
Уроженцы данного знака Зодиака по жизни имеют пассивный характер. Они не любят заморачиваться с чем-либо, отпуски и выходные проводят дома, а на работе не проявляют инициативы. Единственное, ради чего они могут забыть о своей лени - это личная мотивация или выгода. Только тогда они могут быть активными, показывая свою заинтересованность.
Телец
И еще один "счастливчик", попавший в список главных лентяев - Телец. Они могут проявлять свою лень без каких-либо угрызений совести.
Тельцы-студенты чаще всего прогуливают занятия/пары, взрослые уроженцы данного знака нередко опаздывают на работу или филонят. Им по душе посидеть в комнате и отдохнуть, нежели пойти куда-то с друзьями и устроить себе активные выходные.
Напомним, названы топ-3 знака Зодиака, у которых скоро закончится "черная полоса".