Им сложно заставить себя что-то делать. Они предпочитают полежать и отдохнуть, а не идти на прогулку или заниматься домашними делами.

Представители этих трех знаков Зодиака, по мнению астрологов, являются наиболее ленивыми. Они способны придумать тысячи отговорок на то, почему они не хотят делать что-либо или почему не успели что-то своевременно доделать.

Весы

Первое место среди самых ленивых знаков по праву занимают эти люди, рожденные осенью. Они в первую очередь проявляют свою лень в выполнении каких-то бытовых задач. Именно поэтому Весы-женщины являются неряшливыми домохозяйками, а Весы-мужчины не могут даже гвоздь в стенку забить.

Стрелец

Уроженцы данного знака Зодиака по жизни имеют пассивный характер. Они не любят заморачиваться с чем-либо, отпуски и выходные проводят дома, а на работе не проявляют инициативы. Единственное, ради чего они могут забыть о своей лени - это личная мотивация или выгода. Только тогда они могут быть активными, показывая свою заинтересованность.

Телец

И еще один "счастливчик", попавший в список главных лентяев - Телец. Они могут проявлять свою лень без каких-либо угрызений совести.

Тельцы-студенты чаще всего прогуливают занятия/пары, взрослые уроженцы данного знака нередко опаздывают на работу или филонят. Им по душе посидеть в комнате и отдохнуть, нежели пойти куда-то с друзьями и устроить себе активные выходные.

Напомним, названы топ-3 знака Зодиака, у которых скоро закончится "черная полоса".

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