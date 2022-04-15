Для этих трех знаков Зодиака грядущая неделя будет наиболее благоприятной.

Астрологи выделили три знака Зодиака, которых в период с 18 по 24 апреля будет ждать финансовая удача. Речь идет не только о запланированной прибыли. Кто в топ-тройке везунчиков - читайте далее в материале УНИАН.

Телец

Уже в понедельник Тельцов ждут неожиданные финансовые поступления. Звезды говорят, что речь идет не о зарплате или ином привычном приходе денег, а о каком-то неожиданном поступлении. Альтернативой могут быть списания долгов, например, по аренде, или новость о завершении кредита.

Девы - вторые в списке счастливчиков в неделе с 18 по 24 апреля. Несмотря на то, что ранее был долгий период неприятностей и форс-мажоров, связанных с начислением финансов, скоро этот тяжелый этап закончится. Звезды говорят, что в пятницу можно рассчитывать на заманчивые предложения, выгодные сделки, бонусы, подарки.

Козерог

Планеты прогнозируют, что данная финансовая неделя будет стабильной с незначительным положительными сдвигами. В частности, вы получите финансовое вознаграждение, о котором даже не подозревали. А те люди, которые ранее брали у вас в долг, отдадут эти долги. Главное - берегите свои средства, поскольку занимать их в данный период может быть опасно для вашего будущего финансового благополучия.

Напомним, астрологи рассказали, что ждет знаки Зодиака в полнолуние 16 апреля.

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