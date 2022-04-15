Данное событие изменит судьбы некоторых знаков.

Полнолуние 16 апреля или Розовая Луна – время изменений. Астрологи уточнили, как данное событие может быть отражено на конкретных представителях.

Овен

Для представителей данного знака Зодиака открываются новые горизонты, а также период после 16 апреля будет характеризоваться достижением ранее поставленных целей.

Телец

Тельцы смогут увидеть с другой стороны людей, которые их окружают. Однако это может быть как хорошая сторона, так и не очень.

Близнецы

16 апреля - удачный день, чтобы поговорить со своей второй половинкой по душам. Самое главное в этом разговоре - искренность. Это поможет избежать ссор.

Рак

Если у представителей данного знака Зодиака в этот день возникнет желание побыть в одиночестве, сделать паузу и выдохнуть, то не следует противиться.

Лев

Полнолуние для Львов станет переломным моментом - в этот момент удастся избавиться от груза прошлого, который давно отягощал жизнь.

Дева

Для Дев полнолуние 16 апреля станет возможностью реализовать свои давние желания. Девы смогут достичь максимальных результатов в тех направлениях, где стремились добиться успехов.

Весы

Весы, в этот день и после полнолуния вас ждут положительные изменения в личной жизни. Начнется период романтики.

Скорпион

Скорпионы в полнолуние 16 апреля почувствуют непреодолимое желание побыть в одиночестве и избежать общения даже с самыми близкими. Не стоит от этого убегать, возможно, так даже будет лучше.

Стрелец

У Стрельцов ранее был непростой период, сложность заключалась в том, что нужно было сделать выбор. На полнолуние 16 апреля все конфликтные ситуации разрешатся.

Козерог

У Козерогов, в отличие от Скорпиона, полная противоположность - они наоборот захотят провести больше времени со своими родными, с семьёй, со второй половинкой.

Водолей

Водолеям придется принимать решение. Оно может быть непростое, однако выбрать правильный путь в этот день будет намного проще.

Рыбы

В жизни Рыб с 16 апреля начинает период романтики. Она во многом будет неожиданной. Однако могут быть конфликтные ситуации с близкими, важно сохранять спокойствие и не вестись на поводу у эмоций.

Напомним, экстрасенс предвидел скорейшую смерть Путина.

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