В ближайшие дни их может предать самый близкий и любимый человек.

Астрологи предупреждают сразу два знака Зодиака о том, что новая неделя (с 13 по 16 марта) принесет им немало бед. Их может ждать развод, также возможны скандалы и страдания. Кому стоит готовиться к худшему - читайте ниже.

Близнецы

Близнецам, как считают астрологи, стоит пересмотреть свое отношение к партнеру. Возможно, вы слишком зациклены на себе и часто лукавите. Ложь и равнодушие сильно утомили вашу вторую половинку. А если человек не ощущает любви и поддержки, то он может пойти искать все это на стороне.

Вы можете узнать, что ваша вторая половинка уже давно нашла утешение в объятиях другого человека. И если Близнецы готовы бороться за свое счастье, то вам стоит обо всем поговорить, но без лишних эмоций. Прощать измену или нет - решать только вам.

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Водолей

Новая неделя принесет страдания Водолеям. Астрологи утверждают, что представителям этого знака Зодиака разобьют сердце. Вы слишком доверчивы и наивны. Не стоит растворяться в отношениях и всецело отдаваться своей второй половинке.

Возможно, Водолеи сумеют вывести своего партнера на чистую воду. Однако скандалов не избежать. Вы рискуете сильно огорчиться из-за предательства любимого человека. Постарайтесь не совершать ошибки. Залечивайте душевные раны в компании лучших друзей, они точно найдут правильные слова и сумеют вас поддержать.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что с понедельника жизнь этих знаков Зодиака превратится в испытание на прочность.

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