Им придется бороться с проблемами и страдать из-за скандалов.

Новая неделя принесет некоторым знакам Зодиака непростые испытания. С 13 по 19 марта им придется несладко, считают астрологи. Кому стоит готовиться к неприятностям - читайте ниже.

Овен

Овнам придется всю неделю бороться за свое счастье. В эти дни вы поймете, что ничто не дается просто так. Астрологи считают, что представителям этого знака нужно принять все тяготы с достоинством, не впадайте в отчаянье. Неприятности на работе могут стать испытанием перед большой удачей.

Не стоит опускать руки. Несмотря на все страдания, которые ждут Овнов в ближайшие дни, они смогут понять, что рядом с ними хорошие люди. Друзья и близкие помогут вам пережить сложности, будьте с ними честными и не скрывайте правду о причинах ваших неудач. Вы явно догадывайтесь, почему в вашей жизни началась черная полоса.

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Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее с деньгами. Вы рискуете нарваться на неприятности, если не отдадите долг или не заплатите по счетам. Помимо этого, астрологи советуют Близнецам прислушаться к своему организму. Возможно, вам нужно сходить к врачу.

Представителям этого знака стоит отказаться от важных решений. Избегайте шумных компаний и не говорите с незнакомцами. Астрологи советуют Близнецам потратить время на саморазвитие и заботу о своем здоровье. Так вы сможете избежать неудач, которые будут преследовать вас на каждом шагу.

Ранее астрологи рассказали, представительницы каких знаков Зодиака отличаются добротой и любят своих невесток. Оказалось, таких знаков всего два.

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