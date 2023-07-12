Они не будут искать оправдания чужим промахам.

Астрологи рассказали, что представители трех знаков Зодиака никогда не прощают ошибки. Они всегда помнят тех, кто сделал им больно. А потому не стоит ждать, что представители этих знаков Зодиака могут дать второй шанс.

Рак

Раки, как считают астрологи, наделены непростым характером. Им сложно мириться с тем, что некоторые люди неидеальны. Помимо этого, представители этого знака Зодиака не могут терпеть рядом с собой тех, кто ошибается.

Если вы чем-то обидели Раков - они не будут выяснять отношения. Рожденные под этим знаком люди попросту оборвут все связи. Они легко сжигают мосты и не боятся остаться без общения. Выбирая между одиночеством и друзьями, которые наломали дров, Раки всегда выберут первый вариант.

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Скорпион

Представители этого знака Зодиака верят в то, что если человек оступился один раз, то он точно совершит ошибки и в будущем. А потому они не готовы прощать или искать компромиссы. Скорпионы сильно злятся и не скрывают своего гнева.

Если вы обидели представителя этого знака Зодиака - ждать прощения не стоит. Даже если Скорпион сделает вид, что все забыл, это лишь обман. На самом деле они всегда будут помнить, кто и когда сделал ошибку.

Козерог

Козероги, как считают астрологи, очень ранимы. Они часто стараются казаться сильными и уверенными, но на самом деле это лишь маска. А потому когда близкий человек Козерога совершает ошибку, ему очень сложно это пережить.

Представители этого знака Зодиака боятся, что люди могут их ранить. Поэтому они никогда не будут давать второго шанса тому, кто потерял первый. Стоит учитывать еще и то, что Козероги очень ценят честность, пытаться им лгать - большая ошибка.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака запрыгнут в последний вагон поезда счастья.

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