О грусти и неприятностях можно забыть.

Уже скоро, 14 октября в 20:55 по киевскому времени, наступит Новолуние. Оно избавит от всех проблем представителей двух знаков Зодиака, считают эзотерики. Кто будет прыгать от счастья - читайте ниже.

Близнецы

Октябрьское Новолуние подарит Близнецам веру в свои силы. Вы поймете, что можете свернуть любые горы. Победы принесут вам много радости, а неудачи наконец-то останутся в прошлом.

Помимо этого, вы сможете начать новую главу своей жизни. Решайтесь на смелые поступки и не отказывайтесь от авантюр. У вас все получится, верьте в себя и не слушайте тех, кто пытается убедить вас в обратном.

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Козерог

Козероги будут очень много радоваться. Вы услышите хорошие новости и точно захотите отпраздновать какое-то невероятное событие. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

Наслаждайтесь жизнью и гоните прочь все плохие мысли. У вас есть все шансы обрести долгожданное счастье. Впустите его в свою жизнь и не позволяйте даже на секунду сомневаться в том, что все наладилось.

Напомним, ранее эзотерики назвали лучших мужей по знаку Зодиака, которые очень любят своих жен и готовы носить их на руках. Брак с ними - настоящая сказка со счастливым концом.

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