Эзотерики рассказали, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других оказываются идеальными мужьями. Они готовы на все ради своей второй половинки. Кто будет носить на руках свою жену - читайте ниже.
Мужчина-Дева
Этот знак Зодиака многие считают весьма противоречивым. Однако на самом деле мужчины-Девы очень внимательны к своим избранницам. Они понимают все их эмоции и могут удивлять своей эмпатией.
Представители этого знака Зодиака, как считают астрологи, легко найдут интересные темы для разговора, быстро сведут на "нет" все недопонимания и не станут раздувать из мухи слона. Однако мужчины-Девы не могут простить лишь одно - предательство.
Мужчина-Весы
Астрологи считают, что мужчины-Весы часто кажутся слишком серьезными и даже обозленными. Но это лишь на первый взгляд. Ради своей второй половинки представители этого знака Зодиака готовы свернуть любые горы. Если они влюбляются, то это надолго.
Мужчины-Весы щедры и никогда не будут жалеть денег на подарки. Помимо этого, представители этого знака Зодиака любят устраивать сюрпризы. Однако они не терпят лжи и могут оборвать все связи, если поймут, что женщина водит их за нос.
Мужчина-Водолей
Представители этого знака Зодиака, считают астрологи, готовы носить своих избранниц на руках. Они стремятся превратить семейную жизнь в сказку и готовы многим жертвовать ради любимых. Порой это переходит все границы, но мужчины-Водолеи действительно любят, словно в первый и последний раз.
Однако представителей этого знака Зодиака легко обидеть. Они не терпят критику и могут сильно разочароваться в своей избраннице, если она начнет выдвигать претензии. Этот момент важно учитывать, скандалы и упреки - не для мужчин-Водолеев.
Напомним, ранее астрологи назвали худших жен по знаку Зодиака.