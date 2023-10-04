Они - добры, нежны и будут всегда вас любить.

Эзотерики рассказали, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других оказываются идеальными мужьями. Они готовы на все ради своей второй половинки. Кто будет носить на руках свою жену - читайте ниже.

Мужчина-Дева

Этот знак Зодиака многие считают весьма противоречивым. Однако на самом деле мужчины-Девы очень внимательны к своим избранницам. Они понимают все их эмоции и могут удивлять своей эмпатией.

Представители этого знака Зодиака, как считают астрологи, легко найдут интересные темы для разговора, быстро сведут на "нет" все недопонимания и не станут раздувать из мухи слона. Однако мужчины-Девы не могут простить лишь одно - предательство.

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Мужчина-Весы

Астрологи считают, что мужчины-Весы часто кажутся слишком серьезными и даже обозленными. Но это лишь на первый взгляд. Ради своей второй половинки представители этого знака Зодиака готовы свернуть любые горы. Если они влюбляются, то это надолго.

Мужчины-Весы щедры и никогда не будут жалеть денег на подарки. Помимо этого, представители этого знака Зодиака любят устраивать сюрпризы. Однако они не терпят лжи и могут оборвать все связи, если поймут, что женщина водит их за нос.

Мужчина-Водолей

Представители этого знака Зодиака, считают астрологи, готовы носить своих избранниц на руках. Они стремятся превратить семейную жизнь в сказку и готовы многим жертвовать ради любимых. Порой это переходит все границы, но мужчины-Водолеи действительно любят, словно в первый и последний раз.

Однако представителей этого знака Зодиака легко обидеть. Они не терпят критику и могут сильно разочароваться в своей избраннице, если она начнет выдвигать претензии. Этот момент важно учитывать, скандалы и упреки - не для мужчин-Водолеев.

Напомним, ранее астрологи назвали худших жен по знаку Зодиака.

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