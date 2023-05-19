Рассказываем, какой цвет считается цветом богатства и что носить, чтобы привлечь удачу.

Специалисты по эзотерике говорят, что привлечь счастье и материальное благополучие можно, если правильно выбирать вещи. Одежда - это не просто тканевые изделия, а мощный рычаг-переключатель вашего состояния с человека нуждающегося на успешного. УНИАН выяснил, какой цвет выбрать для привлечения денег.

Ранее мы говорили о том, какой маникюр сделать, чтобы нравиться мужчинам.

Какие цвета одежды притягивают деньги - быстрый путь к успеху

Отправляясь на шопинг, присмотритесь к определенным цветовым сочетаниям. Мы расскажем, какой цвет притягивает удачу и деньги, а ваша задача - правильно подобрать фасон и материал, чтобы одежда сделала вас не только богатой, но и привлекательной в глазах мужчин.

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Запоминайте эти оттенки:

Красный - мнение о том, что красный цвет притягивает деньги, укоренилось давно. Считается, что алый оттенок - это страсть, движение и активность. Девушка, которая носит аксессуары красного цвета, сможет без проблем заработать деньги и решить конфликтные ситуации, связанные с финансами. Если вам предстоит крупная сделка или покупка, отправляйтесь на нее в красных вещах - так вы не потратите больше, чем планировали.

- мнение о том, что красный цвет притягивает деньги, укоренилось давно. Считается, что алый оттенок - это страсть, движение и активность. Девушка, которая носит аксессуары красного цвета, сможет без проблем заработать деньги и решить конфликтные ситуации, связанные с финансами. Если вам предстоит крупная сделка или покупка, отправляйтесь на нее в красных вещах - так вы не потратите больше, чем планировали. Фиолетовый - этот цвет одежды для привлечения денег подходит идеально. Он положительно влияет на вашу энергетику, помогает осознать, куда можно вложить финансы, а кому доверять не стоит. Также способствует возвращению долгов и защищает от обмана. Лучше делать акценты пурпурного в верхней части тела, то есть, надевать водолазки, свитера, футболки или майки.

- этот цвет одежды для привлечения денег подходит идеально. Он положительно влияет на вашу энергетику, помогает осознать, куда можно вложить финансы, а кому доверять не стоит. Также способствует возвращению долгов и защищает от обмана. Лучше делать акценты пурпурного в верхней части тела, то есть, надевать водолазки, свитера, футболки или майки. Желтый - оттенок женской денежной энергии. Этот цвет, как солнце, "нагревает" и активизирует вокруг вас лучи финансовой состоятельности. Одевая вещи желтого цвета, вы сможете найти хорошую работу, получить повышение или дорогой подарок.

- оттенок женской денежной энергии. Этот цвет, как солнце, "нагревает" и активизирует вокруг вас лучи финансовой состоятельности. Одевая вещи желтого цвета, вы сможете найти хорошую работу, получить повышение или дорогой подарок. Зеленый - цвет материального достатка, земли, природы и естественных благ. Если вам нужно решить какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, или купить что-то существенное в дом, то надевайте платья или юбки зеленого цвета. Такой оттенок помогает вам завоевать доверие окружающих и улучшает интуицию.

Опытные модельеры, опираясь на мнение астрологов, подскажут вам, как не сомневаться в том, какой цвет притягивает деньги в 2023 году. Весна и лето этого года пройдут под покровительством энергии силы, уверенности и стабильности. Для того чтобы развить в себе эти качества и заручиться поддержкой звезд, купите вещи серого цвета. Он успокаивает и расслабляет, благодаря чему вы сможете добиться желаемых результатов в профессиональной сфере.

Особенно это касается людей, которые работают на руководящих должностях или в государственных структурах, а также регулярно имеют дело с крупными финансовыми вложениями.

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