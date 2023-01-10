По прогнозу астроэксперта, зимой нас будет ждать обострение в войне.

Экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая прокомментировала заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о том, что в марте 2023 года боевые действия будут самыми жаркими, а РФ отступит.

В интервью PeopleLife астрологический эксперт ответила, каким она видит март в Украине. Она заявила, что "Буданов никогда не ошибается".

"Насчет того, что победа будет... Ну, дай Бог, чтобы она была в марте. Все этого ждут. Но все-таки я склоняюсь к тому, что зимой будет обострение", — говорит Тихая.

Она сделала расклад на картах Таро и спросила, отступит ли Россия в марте. Она говорит, что увидела там, возможно, не будущие события, а свои желания:

"Выпадает карта Правосудия... Может такое быть, что Россия в марте отступит... В любом случае карта Солнца выпадает, то есть победа должна быть в теплое время года, это 100%".

Ранее таролог Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Сейчас многие астрологи и ясновидящие утверждают, что победа нашей страны над Россией ожидается в 2023 году.

Она подтвердила, что война действительно сойдет на нет в 2023-м, об этом свидетельствует карта Таро Король.

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