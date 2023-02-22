По словам астрологического эксперта, дни тишины будут чередоваться с днями обстрела.

Экстрасенс, победитель "Битвы экстрасенсов" Каин Крамер прогнозирует, что 22 февраля Россия может запустить на территорию Украины дроны или воздушные шары с отражателями, чтобы истощить нашу ПВО.

В интервью YouTube-каналу "КаПаБу" он заявил, что вероятны обстрелы под вечер, но они не будут массовыми. Основная угроза будет с моря, говорит астрологический эксперт.

23 февраля россияне могут тоже "кошмарить" Украину, но этот день будет спокойнее предыдущего, утверждает Крамер.

"24 февраля будут попытки наступления, попытки перемещаться. В этот день, вероятно, будет обострение в приграничных с РФ населенных пунктах", — прогнозирует экстрасенс.

При этом он не видит серьезной угрозы со стороны Беларуси, граждане этой страны не хотят идти воевать. А вот приграничье с Россией - опасное, убежден Каин.

Кроме того, астрологический эксперт не увидел в годовщину полномасштабного вторжения ракетных обстрелов Украины россиянами. А вот уже на следующий день, 25-го числа, "прилеты" вероятны, и хорошо сработает наша ПВО.

"25-го числа могут быть обстрелы очень мощные, это может быть гражданская инфраструктура", — говорит Крамер. Он добавил, что в период с 22 по 26 февраля лучше оставлять детей дома.

Ранее астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, что к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2023 года готовится какой-то боевой "сюрприз" для российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: