Валентина Виттрок предупредила, что дни будут неспокойными.

Астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, что к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2023 года готовится некий боевой "сюрприз" для российских оккупантов.

"В карте 24-го февраля нынешнего года, скопление планет в Овне не оставляет сомнения в боевых действиях, но Венера с Юпитером и хироном в секстиле к Марсу в Близнецах указывают на яркие события и мощную риторику. Скорее всего, это встреча президента США с НАТО и президентом Украины. Готовится какой-то боевой "сюрприз" для российских гоблинов/орков", - написала Виттрок.

По ее прогнозу, тауквадрат на Меркурии в Водолее при участии Урана из Тельца никак не свидетельствует о спокойном времени: "23/24-го транзит Луны по Овну - это триггер сильных эмоций и боевых действий".

Видео дня

Как отметила астролог, в прошлом году начало вторжение РФ произошло на прохождении Юпитера по Рыбам в присутствии Нептуна, что указывает на скрытые причины военных действий: "Правительство знало о масштабной войне со стороны России, а вот народ - нет".

Ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности новых атак с воздуха в период с 21 до 24 февраля включительно.

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