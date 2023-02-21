Диктатора могут убить уже летом 2023 года.

Астролог Влад Росс рассказал о здоровье российского диктатора Владимира Путина. По его словам, уже летом президент РФ может умереть и, скорее всего, ему в этом помогут.

"Летом в его дом смерти (Путина, - УНИАН) войдет Марс и Черная Луна. Марс - это отравление, а Лилит - огнестрельное оружие. Поэтому до конца 2023 года он не доживет. Также вблизи затмения, в период с 20 апреля по 5 мая, в день смерти Гитлера, может умереть и этот диктатор", - сказал Росс в комментарии УНИАН.

Однако он добавил, что сейчас Путин готовится к ядерной войне: " Он (президент РФ, - УНИАН) заявил, выходит из СНВ-II (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, - УНИАН) и начинает испытывать ядерное оружие".

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При этом Росс убежден, что война в Украине закончится в день смерти Путина, так как он является единственным человеком, который угрожает миру. А произойти это может уже в апреле-мае-июне.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые будут "кошмарить" уже на днях.

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