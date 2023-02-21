Экстрасенс заявила, что у ВСУ есть несколько планов развития ситуации.

Экстрасенс и шаманка Сейраш дала прогноз для охваченной войной Украины на весну 2023 года. В интервью YouTube-каналу TOP она заявила, что этот период будет по-настоящему "адским" для нашей страны:

"Весна будет адской, я об этом уже горлаю полгода. Весна - это показатель финишной прямой, именно тогда станет понятно, когда это все закончится".

Ключевыми месяцами экстрасенс назвала март-апрель, когда будет обострение на фронте, ожидаются изменения в политической жизни Украины. "Деоккупация будет интересной, это будут не совсем очевидные направления. Будет не так, как все думают", — говорит Сейраш.

По словам шаманки, у украинских военных есть несколько планов развития ситуации. Поэтому, отметила она, весна будет интересной, будет казаться, что все идет наперекосяк.

Напомним, на март 2023 года украинцы возлагают большие надежды, ведь многие астрологи прогнозируют облегчение с этого периода, война якобы начнет угасать. Поэтому ясновидящий Валерий Шатилович сделал свой прогноз на первый месяц весны.

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