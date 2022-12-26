Карты Таро сулят Тельцам знакомство с человеком, который сыграет большую роль в их жизни.

Во вторник, 27 декабря, Девам стоит готовиться к прибыли, они сорвут куш. Однако не всем так повезет, карты Таро сулят Весам череду неудач. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам можно выдохнуть и не переживать. В этот день все будет хорошо, вы можете посвятить время своему хобби и даже немного полениться, работа никуда не убежит.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам знакомство с человеком, который сыграет большую роль в их жизни. Однако вы можете пропустить судьбоносную встречу, если будете отвлекаться на мелочи.

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Близнецы

Близнецов ждет мистический день. Вы получите знак от вселенной. Карты Таро советуют внимательно отнестись к такому пророчеству и сделать правильные выводы.

Рак

Во вторник на Раков навалятся хлопоты. Подготовка к праздникам, генеральная уборка или же другие заботы могут вас разозлить, однако научитесь реагировать на такие события проще.

Лев

27 декабря Львам придется потрудиться. Посвятите себе работе и награда за все труды не заставит себя долго ждать.

Дева

Девы наконец-то смогут решить все свои финансовые проблемы. На вас свалится небывалое количество денег. Однако стоит помнить, хвастовство и алчность могут закрыть денежный поток, после чего удача от вас отвернется.

Весы

Во вторник Весы погрязнут в проблемах. Карты Таро сулят вам расплату за ошибки, которые вы сделали в прошлом. Неосмотрительность, злость и грубость привели к тому, что теперь Весам нужно бороться со всеми сложностями в одиночестве.

Скорпион

Скорпионов ждет идиллия. Возможно, стоит задуматься о пополнении в своей семье. Однако карты Таро советуют не торопиться и обсудить столь важный вопрос с партнером.

Стрелец

27 декабря Стрельцам нужно заняться своими долгами. Возможно, вы слишком долго не отдавали деньги, которые заняли у друга. Либо же вы затянули с выполнением поручения на работе. В любом случае, пришло время платить по счетам.

Козерог

Козероги смогут добиться успехов. Вы будете проницательны и внимательны, все сложные задачи будут по плечу. Не бойтесь перетрудиться, во вторник Козерогам стоит выжать из своей продуктивности максимум.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям интересные события, которые они точно надолго запомнят. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам, поначалу они могут показаться неприятными, но это не так.

Рыбы

Рыбы могут поссориться с друзьями. Вы уделяете им слишком мало внимания, а потому постарайтесь исправить ситуацию и пригласите их на ужин.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым грозят расставания и ссоры с любимыми.

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