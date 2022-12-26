Рожденные под этими знаками люди могут испортить отношения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют поссориться и расстаться с любимыми в последнюю неделю 2022 года, до 1 января включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди могут испортить отношения с возлюбленными.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания

Много проблем в общении с любимым человеком, а также с друзьями, родственниками и коллегами ожидается у Овнов в указанный период. Сильные ссоры и конфликты у них не получится избежать. Астрологи рекомендуют как можно быстрее отпускать обиды.

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Напряженная неделя в личной жизни ожидается в личной жизни у Раков, Ссоры могут возникать чаще, отношения с партнером ухудшатся. Новые знакомства противопоказаны.

Временно охладеют к своим вторым половинкам Водолеи. Могут возникнуть конфликты, которые способны привести к разрыву. Астрологи не рекомендуют Водолеям заводить новые знакомства в эти дни, они будут безрезультатными.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут удачи в любви в последнюю неделю 2022 года.

Также названы знаки Зодиака, которых будут подстерегать опасности и неудачи в этот период.

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