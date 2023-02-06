Какие события обещает гороскоп на февраль 2023 для Девы и как на них реагировать - читайте в материале УНИАН.

Февраль 2023 года будет очень динамичным для Дев. Вас то и дело будет затягивать в калейдоскоп невероятных событий. Большинство из них будут позитивными, а если нет, то повернуть их себе во благо поможет ваш интеллект и рациональность.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

Гороскоп на февраль для Девы обещает насыщенный период на работе. Вам сразу поступит несколько привлекательных предложений и предстоит выбрать самый лучший вариант - поможет холодный расчет и тщательный анализ. В этом месяце у вас есть все шансы повысить свой достаток. Правда, работать придется прямо пропорционально своим запросам. Но вам ли привыкать?

Также февраль - удачный месяц для крупных приобретений. Только делать их нужно осознанно и обдуманно.

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Гороскоп любви на февраль 2023

Любовный гороскоп Девы обещает приятные сюрпризы. Возможно, вас ждут подарок или романтический ужин - любимый человек сумеет порадовать. Но вот во второй половине месяца возможны недопонимания и конфликты из-за вашей постоянной занятости. Звезды советуют соблюдать баланс между работой и семьей - и все наладится.

Холостым Девам в феврале будет не до любви - и так забот хватает. Но списывать этот месяц со счетов все-таки не стоит. Сейчас у вас идет подготовительный этап: как только вы разберетесь со всеми делами и поймете, кто вам нужен, Вселенная подарит долгожданную встречу с близким по духу и интеллекту человеком. Если же думаете, что уже встретили такого человека - не молчите о своих чувствах, скорее всего, они взаимны.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале Девам нужно следить за своим режимом дня и питанием. Откажитесь от вредной пищи, постарайтесь больше отдыхать и высыпаться. Февраль - идеальное время, чтобы завести новые полезные привычки. Утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе помогут вам оставаться в тонусе и не валиться с ног после работы. Также берегите себя от переохлаждения.

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