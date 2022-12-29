Людмила Хомутовская дала прогноз на ближайшее время.

Известный таролог Людмила Хомутовская сделала расклад касательно ситуации в Украине на ближайшее время. В интервью Славе Демину она рассказала, что до нового года будет еще как минимум один крупный обстрел. Главная цель россиян - это оставить украинцев в полной темноте.

Один из городов, который захватчики бомбят и будут бомбить наиболее кровожадно - это недавно освобожденный Херсон. Там Людмила предвидела огонь практически без остановки.

"По Херсону я не дам хороших новостей, потому что там и обстрелы будут. Они как-то и днем, и ночью активные будут. Не оставляют они в покое Херсон", - прокомментировала Таролог.

Отметим, город Херсон освободили от оккупации 11 ноября 2022 года. В сети показывали, что местные жители радостно встречали ВСУ и благодарили их за то, что те наконец их спасли. После этого РФ начала нещадно бомбить мирные районы города. Хомутовская подчеркнула, что их цель - максимально разбомбить жилую зону.

Напомним, ранее известный таролог Хомутовская назвала сроки смерти Путина.

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