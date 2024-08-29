Весам подойдут туфли D'orsay, а Козерогам - босоножки с ремешками.

Астрологи рассказали, какую обувь на каблуках следует носить в зависимости от знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - туфли на блок-каблуках

Когда дело касается моды, Овны хотят, чтобы люди их замечали. У вас много уверенности и таланта, и вы не боитесь это демонстрировать. Но с учетом вашего энергичного образа жизни, ваша обувь должна быть функциональной и веселой. Вот почему пара туфель на блок-каблуках станет идеальным дополнением к вашему гардеробу. Массивная танкетка будет держать вас на ногах в течение всего дня.

Телец - туфли на каблуках kitten heels

Под термином kitten heels подразумевается каблук высотой 3-5 сантиметров. Тельцы не славятся своим диким и сумасшедшим чувством моды. Ваш гардероб кричит о "тихой роскоши", поэтому туфли на таких каблуках идеально подходят вам. Они идеальны для ношения с джинсами, юбками или платьями. И они достаточно деловые, чтобы носить их на работу, и достаточно сексуальные, чтобы выпить в них по бокалу вина после работы.

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Близнецы - босоножки

Любопытные и креативные Близнецы немного непредсказуемы, в том числе и в вопросах моды. Это значит, что ваш шкаф полон вещей, которые вы не носили годами. Поэтому, если вы собираетесь купить новую пару обуви на каблуках, она должна быть классической и универсальной, как босоножки. Эта обувь не только невероятно модная, но и не помешает вам заниматься своим напряженным днем ​​и посещать множество общественных мероприятий.

Рак - туфли на танкетке

Ракам нравится элегантность, которую создают каблуки, но как человеку, ценящему комфорт, вам не нравится, насколько неустойчиво они вас заставляют чувствовать. Танкетка же обеспечит вам ту же высоту, что и обычные каблуки, но прочная подошва и поддерживающие ремешки на щиколотке позволят чувствовать себя комфортно и уверенно.

Лев - туфли на платформе

Вам нравится добавлять немного блеска и гламура в любой наряд. И когда дело доходит до выбора идеальной пары обуви на каблуках, вы ищете что-то, что привлечет всеобщее внимание, как только вы войдете в дверь. Так что, туфли на платформе вам подойдут больше всего. Тем более в них легко танцевать.

Дева - туфли-лодочки

Девы славятся безупречным, но непринужденным стилем. Как перфекционист Зодиака вы любите поддерживать порядок в своем гардеробе, поэтому любые новые покупки должны вписываться. Вот почему вы не ошибетесь, если купите пару туфель-лодочек из лакированной кожи. Эти туфли, известны своим вневременным дизайном и универсальностью.

Весы - туфли D'orsay

Туфли D'orsay - это обычные туфли с закрытым носком и пяткой, однако с открытыми боковыми изгибами. Как один из самых стильных знаков Зодиака, Весы видят в моде возможность выразить себя. Вам нравится одежда с классическими элементами дизайна, но вы также любите художественную интерпретацию старых фаворитов. Вот почему вам наверняка понравятся такие туфли.

Скорпион - туфли на шпильке

Скорпион - самый чувственный знак Зодиака. И хотя ваша личность более сдержанна, ваше чувство моды - нет, поэтому вам обязательно нужна пара туфель на шпильках.

Стрелец - туфли с открытым носком

Свободолюбивые и авантюрные Стрельцы не воспринимают моду слишком серьезно. Как и большинство огненных знаков, ваш личный стиль подпитывается страстью и креативностью. Вы спонтанны, поэтому вам нужна пара обуви на каблуках, которая подойдет ко всему. Такие забавные и кокетливые туфли должны вам понравиться.

Козерог - босоножки с ремешками

Козероги известны тем, что они одни из самых стильных людей в округе. Возможно, вы не самые смелые в выборе моды, но вы всегда будете выглядеть хорошо собранными. Вот почему, по словам астрологов, вы не ошибетесь, если купите пару простых босоножек с ремешками. Они не слишком вычурные, но изящные ремешки добавят немного сексуальности, придавая вам идеальное сочетание стиля и функциональности.

Водолей - ботильоны на высоком каблуке

Никто не обладает более уникальным стилем, чем Водолей. Вы склонны находить свои любимые вещи зарытыми на полке в комиссионном магазине, а когда дело доходит до обуви, вы предпочитаете просто ходить босиком. Вам нравится чувство свободы. Но еще больше вам нравится шокировать людей, поэтому вам стоит купить себе пару сексуальных ботильонов на высоком каблуке. Они точно добавят немного разнообразия в ваши наряды.

Рыбы - босоножки со шнуровкой

Рыбы мечтательны и романтичны. И ваш стиль, безусловно, отражает это. Вас тянут к натуральным материалам, струящимся тканям и причудливым дизайнам, которые заставляют вас чувствовать себя как в сказке. Вот почему астрологи рекомендуют вам босоножки со шнуровкой. Они выглядят очень женственно.

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