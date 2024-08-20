Астролог Эми Трипп предсказала, что следующим президентом США станет Дональд Трамп, передает India Today Global.
При этом она добавила, что если бы кандидатом от Демократической партии была Мишель Обама, а не Камала Харрис, то Трамп бы проиграл. По словам астролога, США готовы к женщине-президенту.
"Мишель Обама вытерла бы пол Дональдом Трампом", - заявила Трипп.Видео дня
Также она предупредила о возможных волнениях перед выборами и о риске террористических атак:
"Я просмотрела карту рождения США и увидела некоторые вещи, которые могут указывать на неожиданное, возможно, насилие или хаос, которые повлияют на массы, общественность, - отметила астролог. - Я думаю, что политические волнения могут возникнуть из-за какого-то конфликта с США. Поэтому я не знаю, будет это внутренний или внешний конфликт. Но да, я вижу напряжение перед выборами".
Напомним, ранее единственная в мире так называемая гадалка на спарже Джемайма Пакингтон дала обнадеживающий прогноз о развязанной Россией войне против Украины и намекнула, будет ли Третья мировая.
"Мы не собираемся воевать, - заявила она. - Нет необходимости в каких-либо заготовках и бункерах".
При этом в своем прогнозе Пакингтон выделила не только Россию, но и Беларусь, и заявила, что ситуация не будет обостряться.