Эми Трипп предупредила о возможных волнениях перед выборами.

Астролог Эми Трипп предсказала, что следующим президентом США станет Дональд Трамп, передает India Today Global.

При этом она добавила, что если бы кандидатом от Демократической партии была Мишель Обама, а не Камала Харрис, то Трамп бы проиграл. По словам астролога, США готовы к женщине-президенту.

"Мишель Обама вытерла бы пол Дональдом Трампом", - заявила Трипп. Видео дня

Также она предупредила о возможных волнениях перед выборами и о риске террористических атак:

"Я просмотрела карту рождения США и увидела некоторые вещи, которые могут указывать на неожиданное, возможно, насилие или хаос, которые повлияют на массы, общественность, - отметила астролог. - Я думаю, что политические волнения могут возникнуть из-за какого-то конфликта с США. Поэтому я не знаю, будет это внутренний или внешний конфликт. Но да, я вижу напряжение перед выборами".

Напомним, ранее единственная в мире так называемая гадалка на спарже Джемайма Пакингтон дала обнадеживающий прогноз о развязанной Россией войне против Украины и намекнула, будет ли Третья мировая.

"Мы не собираемся воевать, - заявила она. - Нет необходимости в каких-либо заготовках и бункерах".

При этом в своем прогнозе Пакингтон выделила не только Россию, но и Беларусь, и заявила, что ситуация не будет обостряться.

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