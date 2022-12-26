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Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на последнюю неделю декабря. Звёзды утверждают, что двум знакам уже совсем скоро стоит ждать очень хороших новостей.

Лев

Львы-мужчины на этой неделе получат какие-то очень хорошие новости в плане карьеры. Например, они могут подписать важный договор, соглашение, получить новую работу или более высокую должность, купить что-то стоящее. Львам-женщинам судьба подарит хорошие новости в плане личной жизни и семьи. Например, они могут принять решение съехаться со своей второй половинкой. Также им могут сделать предложение руки и сердца.

Дева

Девам следует ждать хороших новостей, связанных с путешествиями. Например, им могут дать визу, подарить путевку, или они могут принять решение переехать куда-то. Также в эти даты может быть приобретение или аренда недвижимости, успешные инвестиции в какие-то бизнес-проекты.

Видео дня

Напомним, названы знаки Зодиака, которые встретят год с пустыми карманами.

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