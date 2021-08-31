Часто эти мужчины завершают отношения, которые толком еще не успели начаться.

Астрологи говорят, что мужчины трех знаков Зодиака очень непостоянные в любовных отношениях. Они предпочитают секс, а не любовь. И зачастую они себя ведут так из-за боязни, что им разобьют сердце.

Водолей

Если вы сразу прыгнете к нему в объятия, то ничем хорошим это не закончится. Водолею нужно дозировано давать свою любовь, чтобы ему это не наскучило. При этом будьте готовы к тому, что жить вы будете по его правилам. И не пытайтесь его к себе привязать, иначе он очень быстро разорвет с вами любые отношения. Но они таки могут жениться, но только на той девушке, которая станет для него незаменимой.

Близнецы

Эти мужчины любят романтику и все, что с ней связано. Но куда больше ему нравится получать приятные эмоции от разных женщин. Связывать себя узами брака, как вы понимаете, он не торопится. Если вы позволите Близнецам свободно очаровывать всех, с кем они встречаются, не ревнуя, вы будете удивлены, как они привяжутся к вам.

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Стрелец

Стрельцы всегда бегут навстречу к приключениям. Долгосрочные отношения требуют отдачи, внимания, заботы и компромиссов, а это все Стрельцу не подходит. Он заядлый путешественник, для которого важна всего лишь хорошая компания, с которой можно уйти в отрыв. Если девушка сможет разделить его увлечения, тогда у нее есть шанс на успех в отношениях с ним.

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Автор: Диана Могилевич