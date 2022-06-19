Они не созданы для семьи и практически не ведут себя серьезно со своими партнерами.

Астропсихологи назвали 4 знака Зодиака, с которыми очень сложно строить семью. Они стремятся к развитию карьеры, к свободе и бесконечным тусовкам.

Самый капризный знак Зодиака - Лев. Львы - эгоисты, которые постоянно думают только о себе и крайне редко готовы идти на компромисс. Они не признают своей вины, даже если это очевидно, поэтому договориться и строить конструктивный диалог с ними - что-то на грани фантастики.

Стрельцы - очень свободолюбивые люди. Именно поэтому они будут делать все, чтобы отдалиться от своего партнера, если тот ущемляет его личные границы.

Скорпионы - еще один знак, с представителями которого сложно строить серьезные отношения. Они способны на всевозможные "проверки" на верность, изматывают своих партнеров нравоучениями, советами, пытаются перетянуть одеяло на себя.

Овны также могут быть проблемны в вопросе семьи. Они хотят обустроить себе любовное гнездышко, однако очень ревнивы в отношении своих партнеров. Ревность часто переходит всякие границы, из-за чего вторые половинки попросту сбегают, не выдерживая такого сильного давления.

Напомним, астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которые постоянно попадают в токсичные отношения.

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