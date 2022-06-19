Эксперты утверждают, что их склонности находить себе однотипных партнеров и переживать во всех отношениях одни и те же проблемы, напрямую связаны с датой рождения.

Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, чьи представители чаще всего попадают в токсичные отношения. Это связано с тем, что они не прорабатывают ошибки прошлого и наступают на те же грабли.

Первый знак, который чаще всего выбирает неподходящих партнеров - Овен. К сожалению, эти люди склонны терпеть обиды и изъяны даже в ущерб себе, поэтому всю жизнь могут прожить с человеком, которого не любят.

Раки - главные пессимисты. Как правило, они выбирают себе меланхоличных партнеров, которые тянут их на дно. Это мешает раскрываться, радоваться жизни. У Раков часто возникают конфликты с их спутниками жизни.

Весы - еще одни "счастливчики", которые часто сталкиваются с токсичными отношениями. Однако они сами порождают токсичность, поскольку могут все излишне драматизировать, вести себя непорядочно, втягивать в семейные разборки окружающих.

Козероги на первый взгляд могут быть сильными и независимыми, но в душе они ранимые и беззащитные. Они предпочитают быть в одиночестве. Главной проблемой является то, что в отношениях они не могут полностью открыться своему партнеру и впустить его в свою жизнь.

И еще один знак, который часто жалуется на нездоровые отношения - Рыбы. У этих людей есть какая-то "суперспособность" привлекать к себе абьюзеров, манипуляторов и прочие несчастья. Самостоятельно выбраться из этого Рыбам не под силу, поэтому астропсихологи советуют им чаще прислушиваться к мнению друзей и ходить к психологам.

Напомним, астрологи предупредили 3 знака Зодиака о риске развода в этом году.

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