Как ухаживать за помидорами в жару и что сделать, чтобы получить хороший урожай летом - узнайте в материале УНИАН.

Помидоры, высаженные весной или в начале лета, требуют постоянного ухода. В июле растения начинают формировать плоды и, если в этот период ничего не делать с ними, то вы рискуете остаться без урожая. Ранее мы говорили о том, чем подкормить помидоры и как правильно подвязывать помидоры в теплице и открытом грунте, а сегодня предлагаем чек-лист огородника по уходу за томатами.

Как правильно ухаживать за саженцами помидоров - важные действия

В июле растения тратят огромное количество сил на формирование плодов. Именно в этот период нужно выполнять определенные садовые работы, чтобы получить хороший урожай. Если этого не сделать, то новые помидоры просто не будут завязываться, а завязавшиеся последними - не будут вызревать.

Формирование томатов

Многие огородники формируют кусты еще весной - когда решают, какое количество стеблей им нужно. Дело в том, что пышное цветение томатов длится до самой осени - особенно, если в почве много азота. Именно поэтому важно регулярно проводить пасынкование - в прошлой статье мы делились секретами о том, как пасынковать помидоры в открытом грунте.

Оставлять куст совсем "голым" нельзя, но удалить все лишние отростки нужно - пусть растение направит все силы на формирование плодов. Отрезайте все новые пасынки, оставляя небольшие (до 1,5 см) пенечки, нижние листья (особенно те, которые начали желтеть) и массивные листья, расположенные у основания созревающей кисти.

Подкормка помидоров

В июле необходимо провести третью (заключительную) подкормку томатов. Опытные огородники говорят, что лучше всего для этого подойдет раствор с таким составом:

коровяк - 1 л;

суперфосфат - 20 гр;

мочевина - 10 гр;

сернистый калий - 20 гр;

известь - 10 гр;

медный купорос - 2 гр на 10 л воды.

Высокорослым и лиановидным растениям потребуется 2 л, низкорослым и средним - по 1-1,5 л на куст.

Полив и рыхление грунта

Еще один важный этап - регулярная подача влаги и обновление слоя земли, где растут помидоры. Идеальным для томатов считается капельный полив, но если такого у вас нет, то поливайте растения под корень 1-2 раза в неделю. Также важно 1 раз в неделю рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к растению. Будьте осторожны и старайтесь не повредить корни.

Обработка растений от вредителей

Уничтожать насекомых необходимо регулярно, чтобы не подвергать опасности помидоры в период созревания и будущий урожай. В период плодоношения использовать химические вещества нельзя, поэтому лучше обрабатывать посадки народными средствами.

Сделайте раствор из сыворотки (1 л сыворотки на 3 л воды) и опрыскивайте растения каждые 10 дней.

Вовремя снимайте поспевшие плоды

Одни сорта помидоров созревают кистями, другие - поштучно, и если вам достался второй вариант, то не забывайте убирать созревшие плоды. Если этого не сделать, то растение будет тратить силы на его подпитку и задерживать развитие других плодов. В случае, если у вас нет возможности регулярно наблюдать за помидорами, то срывайте почти созревшие плоды и оставляйте их дозревать на солнце.

Вас также могут заинтересовать новости: