Чем подкормить томаты, чтобы был хороший урожай и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Внесение удобрений - необходимый этап ухода за растениями. Благодаря удобрениям урожай появится быстрее, а сами овощи станут более крепкими и здоровыми. Первый этап подкормки помидоров должен происходить, спустя 14-16 дней после высаживания растений в грунт или теплицу. После этого подкормку проводят раз в две недели до середины июля.

УНИАН расскажет, чем подкормить помидоры в грунте лучше всего.

Ранее мы говорили о том, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.

Подкормка помидор йодом

Йод - одно из самых популярных средств, которым часто пользуются садоводы. Йод не только ускоряет рост помидоров, но и защищает их от развития фитофтороза - грибкового заболевания.

Рецепт простой: в 10 л воды развести 4 капли йода, поливать растения из расчета 2 л на 1 куст.

Корневая подкормка помидор золой

Если вы хотите удобрять растения таким образом, то можете использовать растворенную и нерастворенную золу. В первом случае приготовьте раствор - в 10 л воды растворить 1 стакан золы и поливайте жидкостью грядки с томатами. Во втором случае золу просто нужно вылить под куст помидоров.

Подкормка золой подходит и для опрыскивания. Вам понадобятся:

300 гр золы;

3 л воды;

1 ст.л хозяйственного мыла.

Растворите 300 гр золы в 3 л воды и кипятите в течение получаса. Затем настаивайте раствор 5 часов, процедите, доведя объем до 10 мл и добавьте 1 ст.л натертого хозяйственного мыла, чтобы улучшить сцепление раствора с листьями. Перелейте жидкость в пульверизатор и опрыскивайте ботву.

Подкормка помидор дрожжами

Дрожжи - еще одно популярное и эффективное средство, которое используется в качестве удобрения. Способов использования их два:

Смешайте 1 пакет дрожжей с 2 ст.л сахара, добавьте воды и перемешайте. Растворите субстанцию в 10 л воды и по 500 мл выливайте под каждый куст.

Возьмите банку объемом в 3 л, заполните ее на 1\3 черным хлебом, затем налейте доверху воды. Там же растворите 100 гр дрожжей и оставьте на 3-5 дней. После этого процедите настой и растворите в воде в пропорции 1:10. Поливайте молодые помидоры 500 мл раствора, а для взрослых используйте 2 л.

Есть третий вариант, наиболее простой - в 10 л воды развести 100 гр дрожжей и сразу поливать полученной смесью кусты.

Подкормка помидор в домашних условиях куриным пометом

В силу того, что в курином помете много фосфора и азота, он действует на урожай ничуть не хуже магазинных химических удобрений. Вам нужно взять ведро с водой объемом 10 л, заполнить его свежим куриным пометом на 1\3, до краев наполнить водой и настаивать 7-10 дней на открытом воздухе.

По истечение указанного времени взять 0.5 стакана настоя, развести его в 10 л воды и полученным раствором поливать междурядье.

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