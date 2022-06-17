Что можно использовать для подвязки помидор и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Многие опытные огородники регулярно подвязывают помидоры. Если этого не делать, то растения под тяжестью плодов склоняются к земле и деформируются. От этого страдает и качество, и количество урожая. Более того, плоды, лежащие на земле, сильнее подвержены нападению вредителей.

УНИАН расскажет, как подвязать высокорослые помидоры в открытом грунте, даже если вы никогда этого раньше не делали.

Ранее мы говорили о том, чем подкормить помидоры.

Как подвязать помидоры к колышку

Вам нужно взять колышки и шпагат, рассчитывая, что для одного куста вам нужна одна опора. Выбирайте колышки, которые превышают высоту куста на 20-25 см. Такой подход поможет вам регулярно подвязывать новые побеги.

Как подвязывать помидоры в открытом грунте на каркас

Конструкцию в виде призмы или конуса вы можете сделать сами или приобрести в магазине. Обычно, они металлические, но иногда встречаются и пластиковые модели. Такой каркас нужно вбить в почву и подвязать на него кусты помидоров. Учтите, что если у вас очень много кустов, то и каркасов понадобится много, а это может быть затратно по бюджету.

Как подвязывать помидоры на шпалере

Горизонтальная шпалера - еще один метод подвязки помидоров. По мере их роста вы сможете менять положение и заново подвязывать кусты. Вкопайте в землю копья, а шпагат натяните между ними. Стебли помидоров нужно пропустить между несколькими нитями шпагата, чтобы растение, как будто бы, лежало на них.

Вертикальная шпалера удачнее, если вы выращиваете помидоры в теплице. Суть конструкции та же, но нити нужно подвязывать вертикально к кустам, как бы "подтягивая" их вверх. Так у вас получится избежать касания растения с землей, а значит и его травмирования.

Как подвязать высокорослые помидоры в открытом грунте на сетку

Возьмите сетку высотой в два метра и протяните ее между рядами помидорных кустов. Шпагатом привяжите к сетке растения, надежно закрепив их на конструкции. По мере того, как помидоры будут расти, вы сможете подвязывать их выше. Удобство этого способа заключается в том, что к одной сетке можно подвязать несколько кустов и не нужно вбивать отдельные колышки.

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