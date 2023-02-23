Получить хороший урожай клубники можно благодаря использованию правильных удобрений.

Удобрение - полезная штука для растений, будь-то комнатные цветы или рассада в огороде. Они питают и укрепляют растения, повышают урожайность, а также обогащают почву веществами, которых не хватает вашим саженцам.

Ранее мы говорили о том, чем полезны апельсиновые корки для огорода, а сегодня рассмотрим некоторые популярные варианты, как можно использовать удобрения с пользой.

В предыдущем материале мы уже рассказывали важные нюансы, как увеличить урожай клубники в 10 раз.

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У многих из нас есть небольшая дача, или кто-то вовсе живет в частном доме и имеет возможность выращивать свежие овощи и фрукты. Но для того, чтобы быть уверенным в будущем урожае, следует прибегнуть к использованию тех или иных удобрений. В конце концов, не только вы хотите полакомиться своими клубничками и огурчиками - насекомые и прочие вредители способны съесть все раньше, чем вы опомнитесь.

Что такое горчичный жмых

Совсем скоро весна и наступит пора садить будущие вкусняшки, и для защиты от всяких медведок, проволочников и прочих "нахлебников" можно использовать горчичный жмых как удобрение. При посадке в лунку с семенами или рассадой засыпаем по столовой ложке порошка жмыха, и через неделю вредителей как ни бывало.

Горчичный жмых - это органическое удобрение, поэтому порадует поклонников всего экологичного, чистого и безопасного. Жмых - это то, что осталось после отжима семян для масла. Для огородов подойдет продукт, полученный после холодного отжима. А вот если масло делалось при высоких температурах и при помощи химреагентов, жмых после таких обработок не подойдет, и даже может ухудшить рост растений.

Как удобрение горчичный жмых обладает бактерицидными и инсектицидными свойствами. Он борется с вредной микрофлорой, в том числе гнильными бактериями, а также возбудителями фитофтороза и фузариоза - а эта гадость "пристает" к картофелю и огурцам, и другим культурам. При этом, горчичный жмых абсолютно безвреден для самих растений, почвы и полезных насекомых.

Как использовать горчичный жмых в ходе посевных и посадочных работ:

для баклажанов, картофеля, томатов, перца - по столовой ложке на лунку;

для лука и чеснока - по горсти на метр борозды;

для огурцов, кабачков и патиссонов - по ложке;

для моркови, свеклы, сельдерея, петрушки корневой и прочих корнеплодов - по полной горсти на метр;

а для клубники - по половине ложки на лунку.

После обработки жмых обязательно следует присыпать землей, чтобы он начал действовать.

Другие удобрения для огорода

Конечно, существует множество других удобрений, которые помогут вам сохранить растения и повысить урожайность.

Например, хорошее удобрение для клубники из органических - это биогумус, древесная и травяная зола, перегной. Из минеральных можно (но осторожно) использовать азот, а также фосфор и калий. В магазинах продаются как готовые составы удобрений, также можно приготовить их самостоятельно.

Удобрение для картофеля также может быть как минеральным, так и органическим. К последним относятся компост, древесная зола, сидераты, перегной, навоз, торф. А среди минеральных, лучшим удобрением для картофеля называют нитроаммофоску. Дополнительно можно добавить сульфат калия или калиевую селитру.

А если вы ищите удобрение для огурцов, советуем обратить внимание на те, которые содержат сульфат калия, мочевину и суперфосфат. Среди удобрений на основе калия (огурчики любят такие подкормки) можно обратить внимание на калий сернокислый либо калий магнезию. Поднять урожайность помогут удобрения с золой.

Комнатные растения - что сделать чтобы цвел спатифиллум

Не любит спатифиллум прямых солнечных лучей, холод, пересушенный воздух, слишком большие горшки и… негативную обстановку (не зря его еще называют женское счастье). Горшок для этого растения должен быть чуть меньше, чем может показаться внешне - корни должны полностью освоить его объем. Влажность воздуха должна быть повышенной.

Если вам интересно, чем поливать женское счастье, чтобы цвел цветок - делайте это отстоявшейся не менее 12 часов водой комнатной температуры или немного теплее 2-3 раза в неделю. Когда растение цветет, полив ему нужен обильный, а в другое время достаточно умеренного, главное - не пересушить почву.

Подкармливать спатифиллум достаточно универсальным удобрением раз в неделю в весенне-осенний период и раз в две-три недели - в другое время года. Это растение не очень любит, когда перебарщивают с удобрениями, поэтому лучше купить готовую смесь.

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