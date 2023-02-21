Урожай клубники с одного куста легко приблизится к эталонным более чем 2 кг, если позаботиться о состоянии почвы и листьев.

Сочная, полезная и, при этом, низкокалорийная - вот только несколько причин, за что можно полюбить клубнику. Как вырастить хороший урожай клубники, чтобы насладиться этой летней вкусняшкой на полную - узнал УНИАН.

Это не очень капризная культура, но есть множество нюансов, которые приводят к тому, что урожай клубники с одного куста далек от "эталонных" более чем 2 кг.

Ранее мы рассказывали, что посадить на рассаду в феврале. Теперь разберемся, как ухаживать за кустами, чтобы собрать большой урожай клубники.

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Мульчирование - лучший способ, как повысить урожай клубники

Проблема плохого урожая может быть связана с тем, что ягодам не хватает воды. Ее могут отбирать сорняки, может быть пересушенным грунт. Обе проблемы поможет решить мульчирование, то есть покрытие почвы вокруг кустов рыхлым влагосберегающим материалом.

Делать это нужно после того, как вы тщательно разрыхлили и удобрили почву. В роли мульчи можно использовать скошенную траву или солому, смесь рыхлого торфа с перегноем или компостом. Подойдут даже пленка и картон, главное - разобраться с принципом.

Тщательный полив поможет увеличить урожай клубники

Хороший урожай клубники точно не получить, если не разобраться, как правильно ее поливать. Клубника любит воду и важно, чтобы почва, в которой она растет, не пересыхала. Но и щедро заливать водой не стоит.

Поливать при нормальных условиях советуют раз в неделю. Во время цветения и пока ягоды зреют - каждый пятый день. Занимайтесь поливом тогда, когда нет яркого солнца, тратя на один куст около половины литра воды.

То, каким будет урожай следующего года, зависит от ваших действий летом, после того, как вы собрали урожай. Потому крайне важно не прекращать полив, когда спелые ягоды уже сняты с кустов.

Как подкармливать ягоду, чтобы получить большой урожай клубники

Подкормка кустов клубники должна происходить не менее трех раз за сезон. Первый раз - весной, с использованием азотных удобрений (мочевина/карбамид) или коровяка. Второй раз - в период бутонизации - клубнику подкармливают комплексными удобрениями. После цветения подкормку осуществляют комплексными минеральными удобрениями, это поможет вырастить крупные сочные ягоды.

Урожай клубники будет хорошим, если убрать все лишнее с куста

Растение может тратить энергию или на плодоношение, или на размножение, и своевременное удаление усиков поможет "склонить" клубнику к первому. Удалять усы и лишние листья нужно регулярно, даже после сбора урожая.

Листья убирать нужно для того, чтобы они не прятали ягоды от солнца, мешая им созревать. Можно делать это без страха навредить растению. Смело срезайте хоть более трети от общей массы листьев, это не принесет вреда.

Важно не забыть об удалении листьев и усиков и в то время, как готовите растение к зиме - на будущий год это позволит получить хороший урожай клубники.

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