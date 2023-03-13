Наверняка многие из нас хоть раз, да заваривали чайный пакетик несколько раз. А некоторые и вовсе делают так постоянно. Но от этой привычки стоит отказаться, ведь она может навредить здоровью.

Оказывается, чай в пакетиках - это не просто "залил кипятком и готово". Существуют правила о том, сколько раз можно заваривать один пакетик и как долго можно заваривать чай. Соблюдение этих простых советов сделает напиток вкуснее и не навредит вашему здоровью.

Ранее УНИАН рассказывал о том, можно ли выжимать чайный пакетик в чай.

Сколько времени заваривать чай в пакетиках обычно указано на упаковке. Там же производитель определяет и наиболее подходящую температуру воды - ведь не каждый чай следует заваривать кипятком.

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Общие правила, как долго можно заваривать чай

Время заваривания чая в пакетиках зависит от самого сорта чая и от формы пакетика. Зеленый чай заваривается меньше всего, черный чуть дольше, а травяные чаи следует настаивать.

В среднем, в однокамерном пакетике чай заварится за 3-4 минуты, в двухкамерном - за 2-3 минуты. В пирамидки обычно упаковывают крупные листы чая, которые можно заваривать 5-7 минут.

Сколько раз можно заваривать один пакетик

Далее следует разобраться, сколько раз можно заваривать черный чай в пакетиках. Если сорт крепкий, то его можно заварить несколько раз, но при условии, что делается это сразу. Если чайный пакетик использовать и отложить на какое-то время, то заваривать его второй раз категорически нельзя.

Почему нельзя заваривать чай несколько раз, если он полежал некоторое время? Дело не столько во вкусе, сколько во вреде. Во влажной теплой среде в чайном пакетике очень быстро начинают размножаться бактерии. Поэтому лучше не экономить на здоровье и все же использовать один чайный пакетик на одно заваривание.

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