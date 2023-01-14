Наверняка вы заваривали чай, а затем выжимали пакетик до последней капли. А вот и зря! Давайте разбираться, можно ли отжимать чайный пакетик на самом деле.

Чайный пакетик - безусловно отличное изобретение. Пакетированный чай удобно брать в дорогу, на пикник или просто заваривать дома. Ранее УНИАН рассказывал, можно ли пить горячий чай с медом, а теперь разберемся, как правильно использовать чайный пакетик.

Как правильно использовать чайный пакетик - советы

Многие буквально макают чайный пакетик в кипятке туда-сюда. Однако никакой пользы это действо не принесет. Будет лучше, если вы просто оставите чайный пакетик настаиваться около трех минут. Чайный лист набухнет, раскроется и отдаст весь свой вкус и аромат.

После того, как чай заварился, пакетик необходимо достать и положить на блюдце или специальную подставку - если вы эстет или находитесь в ресторане. Дома же достаточно просто выбросить его. Собственно, вот и ответ на еще один немаловажный вопрос, нужно ли вытаскивать чайный пакетик. Да, однозначно. Долгое настаивание чая не приведет к улучшению вкуса.

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ВАЖНО: в среднем, чай в пакетиках заваривается около трех минут. Однако о том, сколько надо держать чайный пакетик, лучше прочитать на упаковке - ведь разные виды и сорта чая требуют разного времени настаивания.

Полезный совет: выбирайте чайные пакетики или пирамидки большего размера, в них чайный лист лучше развернется и заварится. Также стоит отдать предпочтение пакетикам из нейлона или шелка. Поверьте, вкус чая в таких пакетиках получается куда лучше, чем в бумажной упаковке.

Можно ли отжимать чайный пакетик - раскрываем секрет

Можно, но не нужно. Дело в том, что в чае при заваривании образуется много дубильных веществ. Они в любом случае попадают к вам в напиток, а при отжимании вы выдавливаете себе в кружку настоящий концентрат этой не самой полезной органики.

Также при отжимании в воде окажется слишком много танинов, из-за чего напиток станет горьким - вот, почему нельзя выдавливать чайный пакетик в чашку с напитком.

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