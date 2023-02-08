Пятна от кофе - одни из самых трудновыводимых, но избавиться от них и спасти вашу вещь без лишних усилий можно и в домашних условиях.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни ставил пятно от кофе на одежде и пытался его отстирать, хоть и не всегда успешно.

Проблемы возникают потому, что это одни из самых тяжело выводимых пятен. Но давайте разберемся, как вывести пятно от кофе и спасти вашу вещь без лишних усилий в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как убрать жирное пятно с одежды.

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Как отстирать пятно от кофе

Главное в этом деле - скорость. Чем раньше вы прополощете вещь в горячей проточной воде - тем лучше. Если есть возможность - насыпьте на пятно стиральный порошок. Но это подходит, если "посадили" пятно от чистого черного кофе без молока. И безусловно, следует помнить о рекомендациях по уходу за каждой конкретной тканью: не мочить вещи, которым показана только химчистка, или не окунать в горячую воду одежду из нежных тканей.

А если пролился кофе с молоком, то промывать вещи следует холодной водой, чтобы белок под воздействием тепла не ускорил впитывание кофейного пигмента в ткань. От жира поможет соль с водой - достаточно оставить смесь на несколько минут.

Чем вывести пятно от кофе

В зависимости от ткани, убрать пятно от кофе помогут такие средства:

Для вещей из хлопка нужно аккуратно промокнуть грязное место раствором перекиси водорода и воды (в равных количествах).

Для джинсовых тканей можно использовать такой же раствор, либо заменить перекись уксусом. Но сперва рекомендуем протестировать средство на невидимой части одежды - убедиться, что ткань не потеряет яркость.

А вот для шерстяных, шелковых и атласных изделий следует развести глицерин и средство для мытья посуды (в равных пропорциях) в восьми частях воды. Этим раствором промокнуть (не втирая) несколько раз пятно и дать высохнуть. Повторить процедуру, если потребуется.

Синтетические ткани, такие, как: полиэстер, вискоза и прочие, можно отстирать так же, как шелк. А еще можно попробовать смешать стиральный порошок с уксусом и обработать с двух сторон одежду. Минут через 20 прополоснуть теплой водой.

Кстати, недавно мы рассказывали, как поможет обычный столовый уксус, если осталась соль на обуви.

Что не нужно делать, чтобы вывести пятно от кофе

Если вы только пролили напиток на любимую кофточку, не стоит использовать влажные салфетки - они лишь усугубят проблему. Также не нужно растирать пятно - так пигменты кофе лишь глубже впитаются.

И как мы уже упоминали - лучше реагировать сразу, а не откладывать; не промывать в горячей воде ткань, на которую пролился напиток со сливками или молоком.

Чем отстирать пятно от кофе - народные средства

Неплохим помощником при выведении кофейных следов с некоторых тканей станет уксус. Для этого нужно разбавить чайную ложку в стакане воды и окунуть туда вещь. Оставить на несколько минут и хорошо прополоснуть водой.

Еще одним средством является сода пищевая. Для этого ее нужно смешать с водой до густой (сметанообразной) массы, нанести на пятна и аккуратно протереть. Через час смыть водой и отправить в стиралку.

Другим недорогим вариантом может стать хозяйственное мыло. Его нужно измельчить, бросить в горячую воду и хорошенько перемешать, пока не образуется плотная пена. Этим раствором обработать кофейные пятна, а минут через десять смыть водой.

Для белых, но не деликатных, тканей можно использовать хлорку. Ее смешиваем с водой (в пропорции один к трем), аккуратно наносим на пятна и через несколько секунд тщательно смываем водой.

Отличным средством будет и нашатырный спирт, но он не подходит для нежной ткани. Разбавив его в воде, наносим на кофейное пятно и отправляем в стирку.

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