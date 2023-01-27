Как вывести застарелое жирное пятно или если "посадили" его только что - узнайте в материале УНИАН.

Удалить жирное пятно с одежды на самом деле легче, чем может казаться. Главное - правильно выбрать средство и способ чистки.

Ранее УНИАН писал, что делать, если сбился пух в пуховике, а теперь мы расскажем вам о простом способе, как вывести жирное пятно и тем самым спасти любимую рубашку или блузку.

Поверьте, совсем не обязательно применять новомодные и дорогостоящие средства, которые к тому же могут повредить ткань и усугубить ситуацию. Рисковать не придется.

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Чем вывести жирное пятно - проверенный способ

Вам понадобятся: жидкость для мытья посуды, уксус и резиновые перчатки. Учтите, что лучше всего выбирать бесцветное средство, чтобы не допустить окрашивания одежды.

Способ чистки следующий:

обильно полейте пятно жидкостью для мытья посуды;

вотрите средство в ткань и подождите несколько минут;

смойте моющее средство с помощью уксуса;

сначала сполосните изделие, а потом постирайте.

Чтобы вывести более стойкие пятна, процедуру придется повторить несколько раз.

Как вывести старое жирное пятно с цветной одежды - советы

Кроме жидкости для мытья посуды, помочь с удалением жирного пятна с цветной одежды может пищевая сода.

Необходимо растворить восемь столовых ложек соды в половине стакана воды. Данную смесь нанести на пятно и оставить на час. После этого изделие нужно тщательно промыть.

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