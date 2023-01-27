Удалить жирное пятно с одежды на самом деле легче, чем может казаться. Главное - правильно выбрать средство и способ чистки.
Ранее УНИАН писал, что делать, если сбился пух в пуховике, а теперь мы расскажем вам о простом способе, как вывести жирное пятно и тем самым спасти любимую рубашку или блузку.
Поверьте, совсем не обязательно применять новомодные и дорогостоящие средства, которые к тому же могут повредить ткань и усугубить ситуацию. Рисковать не придется.
Чем вывести жирное пятно - проверенный способ
Вам понадобятся: жидкость для мытья посуды, уксус и резиновые перчатки. Учтите, что лучше всего выбирать бесцветное средство, чтобы не допустить окрашивания одежды.
Способ чистки следующий:
- обильно полейте пятно жидкостью для мытья посуды;
- вотрите средство в ткань и подождите несколько минут;
- смойте моющее средство с помощью уксуса;
- сначала сполосните изделие, а потом постирайте.
Чтобы вывести более стойкие пятна, процедуру придется повторить несколько раз.
Как вывести старое жирное пятно с цветной одежды - советы
Кроме жидкости для мытья посуды, помочь с удалением жирного пятна с цветной одежды может пищевая сода.
Необходимо растворить восемь столовых ложек соды в половине стакана воды. Данную смесь нанести на пятно и оставить на час. После этого изделие нужно тщательно промыть.