Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, как известно - универсальное вещество, которое пригодится не только на кухне, но и в домашнем хозяйстве в целом.
Ранее мы говорили о том, где можно применить активированный уголь, а сегодня поделимся лайфхаками использования другого, не менее популярного средства.
Сода пищевая - чем полезна
Сода может помочь как в приготовлении кулинарных блюд, так и для чистки различных загрязнений.
Также пищевая сода нейтрализует избыток желудочной кислоты, чем способствует нормализации кислотно-щелочного баланса в организме, очищению организма, выведению токсинов. Но следует помнить, что прием раствора соды противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, диабете, болезнях ЖКТ и почек, беременности и кормлении грудью.
Если у вас болит горло - раствором пищевой соды его можно полоскать, поскольку она обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Что растворяет сода - борьба с ржавчиной
Сода способна растворять органические соединения, такие, как грязь и жир. Поэтому, если у вас закончилось средство для мытья посуды - можно использовать этот белый порошок. Также получится почистить сантехнику - царапин на поверхности не останется.
Кстати, хорошо борется сода с ржавчиной в унитазе. Мы уже рассказывали о таком народном методе, когда показывали, как очистить кока-колой унитаз.
Также можно содой отмыть ржавчину на металле. Для этого на изделия с легкой коррозией нужно нанести густой раствор, смешав соду с водой, и оставить на пол часика. После - протереть влажной тряпочкой. Для удаления более сильной ржавчины после можно использовать алюминиевый скребок для посуды (если нет - замените фольгой) и тщательно очистить предмет. Однако стоит учитывать, что после такой "жесткой" чистки металл нужно обработать защитными средствами, поскольку нарушится структура его поверхности.
Можно ли мыть машину содой - назван ответ
Сода также может помочь с мытьем автомобиля. Например, сильный раствор и зубная щетка - отличный вариант, чтобы очистить клеммы аккумулятора.
Пищевая сода также поможет убрать небольшие очаги ржавчины. Для этого понадобятся все те же раствор гидрокарбоната натрия и зубная щетка либо тряпочка. Еще можно предварительно обработать место коррозии уксусом, после чего уже наносить.
Сода не влияет на резину плохо, поэтому ее раствором можно отмыть и грязные автомобильные шины. Чтобы получить густую пасту, нужно смешать ее с водой в пропорциях один к одному, нанести на резину, а затем смыть. Идеально черными они не станут, но почти как новые выглядеть будут.
А благодаря способности пищевой соды впитывать влагу, она поможет избавиться от запотевания стекол в машине зимой. Для этого в салоне достаточно поместить мешочек с этим веществом. Более того, это еще и позволит избавиться от неприятного запаха!
Кстати, ранее мы уже подробно рассказывали, что делать, если запотевает лобовое стекло и как быстро избавиться от этой проблемы.