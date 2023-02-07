Сода является очень универсальным средством, которым можно и отмыть ржавчину, и избавиться от запотевания стекол в машине, и даже нейтрализовать избыток желудочной кислоты.

Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, как известно - универсальное вещество, которое пригодится не только на кухне, но и в домашнем хозяйстве в целом.

Ранее мы говорили о том, где можно применить активированный уголь, а сегодня поделимся лайфхаками использования другого, не менее популярного средства.

Сода пищевая - чем полезна

Сода может помочь как в приготовлении кулинарных блюд, так и для чистки различных загрязнений.

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Также пищевая сода нейтрализует избыток желудочной кислоты, чем способствует нормализации кислотно-щелочного баланса в организме, очищению организма, выведению токсинов. Но следует помнить, что прием раствора соды противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, диабете, болезнях ЖКТ и почек, беременности и кормлении грудью.

Если у вас болит горло - раствором пищевой соды его можно полоскать, поскольку она обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Что растворяет сода - борьба с ржавчиной

Сода способна растворять органические соединения, такие, как грязь и жир. Поэтому, если у вас закончилось средство для мытья посуды - можно использовать этот белый порошок. Также получится почистить сантехнику - царапин на поверхности не останется.

Кстати, хорошо борется сода с ржавчиной в унитазе. Мы уже рассказывали о таком народном методе, когда показывали, как очистить кока-колой унитаз.

Также можно содой отмыть ржавчину на металле. Для этого на изделия с легкой коррозией нужно нанести густой раствор, смешав соду с водой, и оставить на пол часика. После - протереть влажной тряпочкой. Для удаления более сильной ржавчины после можно использовать алюминиевый скребок для посуды (если нет - замените фольгой) и тщательно очистить предмет. Однако стоит учитывать, что после такой "жесткой" чистки металл нужно обработать защитными средствами, поскольку нарушится структура его поверхности.

Можно ли мыть машину содой - назван ответ

Сода также может помочь с мытьем автомобиля. Например, сильный раствор и зубная щетка - отличный вариант, чтобы очистить клеммы аккумулятора.

Пищевая сода также поможет убрать небольшие очаги ржавчины. Для этого понадобятся все те же раствор гидрокарбоната натрия и зубная щетка либо тряпочка. Еще можно предварительно обработать место коррозии уксусом, после чего уже наносить.

Сода не влияет на резину плохо, поэтому ее раствором можно отмыть и грязные автомобильные шины. Чтобы получить густую пасту, нужно смешать ее с водой в пропорциях один к одному, нанести на резину, а затем смыть. Идеально черными они не станут, но почти как новые выглядеть будут.

А благодаря способности пищевой соды впитывать влагу, она поможет избавиться от запотевания стекол в машине зимой. Для этого в салоне достаточно поместить мешочек с этим веществом. Более того, это еще и позволит избавиться от неприятного запаха!

Кстати, ранее мы уже подробно рассказывали, что делать, если запотевает лобовое стекло и как быстро избавиться от этой проблемы.

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