Лучший способ борьбы с пятнами от соли на обуви - профилактика. Но если следы от реагентов все же появились - убрать их в домашних условиях вполне реально.

Соль на обуви появляется в зимний период года, когда дороги и тротуары обрабатываются ею, чтобы не было скользко. Отсюда у многих возникает вопрос, как убрать пятна от соли на обуви и вернуть ей презентабельный вид.

И хотя сейчас коммунальщики отходят от практики использования соли, следы от других реагентов на обуви также остаются. Причем, материал, из которого изготовлены ваши ботинки или кроссовки не имеет значения: белые разводы появятся как на кожаных изделиях, так и на замшевых или других.

Поэтому давайте разберемся, что делать если на обуви выступает соль и как избавится от этих разводов. Кстати, раньше мы рассказывали о другой проблеме - как убрать неприятный запах из обуви.

Видео дня

Соль на кожаной обуви - как избавиться

Вместо того, чтобы бороться с проблемой, лучше действовать на опережение и не допустить ее. В нашем случае профилактикой появления белых разводов является средство от соли на обуви. Его можно купить в обувных магазинах. Такие средства защиты есть и для кожаных, и для тканевых и замшевых изделий. Но средство для кожи чаще всего не подойдет для замши и наоборот, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с инструкцией, чтобы не потратить деньги впустую.

Кожаная обувь является едва ли не самым распространенным выбором, поэтому начнем с нее. Чтобы убрать пятна от соли на такой обуви, можно:

Помыть ботинки в теплой воде (можно с небольшим количеством хозяйственного мыла), затем дать им высохнуть. Чтобы убрать остатки соли, обувь можно обернуть бумажным полотенцем или салфетками. Чтобы не испортить обувь, лучше избегать искусственных источников тепла, например - радиаторов, обогревателей и прочее.

Пятна от соли также можно протереть уксусным раствором (смешать одну часть уксуса с двумя частями воды). Когда ботинки высохнут, обработать их кремом для обуви.

Также для борьбы с белыми разводами можно использовать нашатырь. Для этого сухую обувь протираем смоченной нашатырем тряпочкой, даем подсохнуть и также обрабатываем обувным кремом.

Еще одним средством избавления от солевых разводов на кожаной обуви станет "мазь" из рыбьего жира и касторового масла. Берем эти ингредиенты (три части жира на одну часть масла) и доводим до однородного состояния на водяной бане. После того, как смесь немного охладится, смазываем ею разводы от соли на обуви. Через несколько часов они должны исчезнуть.

Как убрать соль с замшевой обуви - лайфхаки

Избавиться от солевых разводов на замшевой обуви немного сложнее. Перед чисткой такую обувь рекомендуется обработать паром и расчесать щеточкой. А любой из способов очистки лучше сперва проверить на незаметном участке сапог, чтобы убедиться, что материал не испортится.

Итак, чтобы удалить белые пятна от соли на замшевой обуви, можно попробовать следующие варианты:

Если обувь имеет стойкий цвет, рекомендуем аккуратно протереть разводы раствором нашатырного спирта (10%).

Еще можно использовать мыльный раствор. Им нужно обработать места загрязнений, дать полностью высохнуть, после чего хорошо расчесать ворс.

Хорошо очищает замшу манная крупа. Сухую манку достаточно насыпать на обувь, подождать, пока соль впитается, и тщательно расчесать сапожки щеткой.

Еще можно попробовать вариант с картошкой или лимоном. Любым из этих продуктов натираете разводы на обуви, даете высохнуть и затем расчесываете ворс.

Как видим, убрать соль с замшевой обуви в домашних условиях можно, хотя сам материал и является достаточно капризным.

Кстати, некоторые способы борьбы с солевыми разводами для замшевой обуви, к примеру мильный раствор, подойдут и для вещей из нубука.

Вас также могут заинтересовать новости: