Такой десерт можно приготовить на молоке, кефире или простой воде.

Яблочные оладьи – достойная замена шарлотке и сытный завтрак. Это лакомство сможет испечь каждый. Как приготовить яблочные оладьи – рассказывает УНИАН.

Яблочные оладьи на кефире

2 яйца

250 мл кефира (жирность 2,5%)

мука 160 г

сахар 100 г или меньше (по вкусу)

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

3 яблока

подсолнечное масло для жарки

Смешайте сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль, сахар). После – вбейте яйца и влейте кефир. Перемешайте венчиком, но не взбивайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Обратите внимание, что комочков быть не должно.

С вымытых яблок снимите шкурку, натрите их на терке и добавьте в тесто.

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Жарьте яблочные оладьи на подсолнечном масле – приблизительно по одной минуте с каждой стороны.

Яблочные оладьи на молоке

1 яйцо

200 мл молока

мука 200 г

сахар 1 ч.л. или больше (по вкусу)

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1-2 яблока

подсолнечное масло для жарки

Смешайте молоко, яйца, сахар и соль в глубокой посуде. Следом добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. Помытые и очищенные яблоки порежьте на мелкие кубики или натрите на терке, добавьте в тесто. Жарьте яблочные оладьи на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до румяной корочки.

Яблочные оладьи на воде – постный рецепт

250 мл воды

мука 200-250 г

сахар 3 ст.л. или меньше (по вкусу)

1 ч.л. дрожжей

щепотка соли

подсолнечное масло для жарки

Если дома закончились молочные продукты (или же если вы придерживаетесь поста) можно приготовить яблочные оладьи без молока и кефира – на воде.

Для этого теплую воду смешайте с сахаром, добавьте дрожжи и пару столовых ложек муки. Оставьте опару подходить в теплом месте. Тем временем очистьте яблоки от кожуры, натрите на терке.

Когда опара подошла, добавьте оставшуюся муку и яблоки. При добавлении муки следите за консистенцией теста – оно должно быть густым, но текучим.

Обжаривайте оладьи на растительном масле до готовности.

На заметку: советы по приготовлению яблочных оладий

Задаетесь вопросом, как приготовить яблочные оладьи так, чтобы десерт не был таким вредным и калорийным? Попробуйте запечь их. В таком виде яблочные оладьи отлично подойдут для детей. Для этого можно замесить тесто по одному из рецептов, которые вы найдете выше. Однако вместо того, чтобы натирать яблоки, нарежьте их на кубики среднего размера, а ложку подсолнечного масла добавьте прямо в тесто. Покройте противень бумагой для выпечки и выложите на него тесто. Выпекайте яблочные оладьи в духовке при температуре 180 градусов до готовности (около 15 минут). Переворачивать оладьи в таком случае не нужно.

Если все же готовили лакомство на масле, после приготовления выкладывайте оладьи на салфетку или бумажное полотенце. Это поможет избавиться от лишнего масла.

А секрет того, как жарить ровные оладьи, кроется в том, как стоит выкладывать тесто на сковороду. Набирайте одну столовую ложку за раз и следите, чтобы порции теста не слипались на сковороде – тогда получите ровные отдельные круглые оладушки.

Чтобы получить пышные яблочные оладьи, а не фруктовые коржики, тесто не стоит интенсивно взбивать при замешивании, а также лишний раз мешать при зачерпывании теста для жарки.

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