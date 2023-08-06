Разбираемся, почему нельзя оставлять ключи в замочной скважине на ночь и как это может помочь потенциальным грабителям.

Некоторые люди до сих пор считают, что ключ в замочной скважине может защитить от взлома.

Разбираемся, если оставить ключ в замке, можно ли открыть дверь? В первую очередь изучите свой замок - если в нем фрикционный цилиндр или есть аварийная функция, то дверь можно открыть, даже если с другой стороны есть второй ключ. Однако, можно ли оставлять ключи в замочной скважине на ночь, если у вас другой тип механизма?

Можно ли оставлять ключи в двери - ответы на частые вопросы

Многие люди считают, что усилят свою безопасность, если не до конца провернут ключ, оставляя его перпендикулярно нужной позиции. Нужно ли оставлять ключи в замке в этом случае?

Видео дня

По словам экспертов, это может облегчить задачу опытному грабителю. Хотя он не сможет вытолкнуть ключ, до конца повернуть его в нужную сторону с помощью специальных приборов будет очень легкой задачей. Особую опасность тут представляют замки с поворотными отсеченными втулками, которые иногда умудряются вскрыть даже отверткой.

Почему нельзя оставлять ключи в замочной скважине на ночь? Грабители смогут поддеть ваш ключ и вскрыть дверь. Чтобы защитить себя от взлома, лучше уберите ключи подальше или же установите качественную дверь.

Приметы про ключи - почему их нельзя оставлять в замке

Согласно приметам, это может предвещать скорое ограбление вашего жилья.

Если ваш ключ сломался в замке, это может быть сигналом, что ваш дом заинтересовал воров и нужно быть более бдительными. Также это может указывать на то, что в это жилище уже проникали, но ограбить не смогли.

Ранее мы рассказывали и про другие приметы - что значит, если упало обручальное кольцо из рук.

Вас также могут заинтересовать новости: