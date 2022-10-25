Как бы странно это не звучало, но профессиональные повара убеждены, что далеко не все продукты стоит мыть. Особенно это касается яиц.

В это сложно поверить, но существуют продукты, которые не стоит мыть. Повара считают, что во время мытья некоторых продуктов мы можем испортить вкус продукта либо конечного блюда. Кроме того, иногда мы можем смыть защитную пленку с продукта и тем самым открыть доступ бактериям.

Какие продукты не надо мыть

Не стоит мыть замороженные ягоды, фрукты и овощи. Эти продукты моются непосредственно перед заморозкой. Как правило, замороженные овощи используют не только без мытья, но и без предварительного размораживания.

Что касается замороженных фруктов или ягод, то в зависимости от блюда, которое вы планируете приготовить, допускается их размораживание при комнатной температуре. Однако ни замороженные фрукты, ни замороженные ягоды мыть категорически нельзя.

Видео дня

Также не стоит мыть замороженную зелень. Ее можно использовать без предварительной разморозки.

Кроме того, ни в коем случае не мойте замороженные полуфабрикаты. Эти блюда не предполагают мытье и вы просто испортите продукты.

Также ни в коем случае не мойте замороженные грибы. Что касается свежих грибов, тот тут многие повара расходятся во мнении. Некоторые утверждают, что свежие грибы нужно мыть, другие же убеждены, что достаточно их почистить и можно обойтись без мытья.

Не стоит мыть сырые яйца, так как вы существенно уменьшите срок их хранения.

Нельзя мыть свежие овощи, если вы не планируете использовать их в ближайшие несколько часов. Морковь, свекла и картофель начнут портиться гораздо быстрее, если вы их вымоете и оставите на хранение.

Почему нельзя мыть сырое мясо

Как бы странно это не звучало, но повара действительно убеждены в том, что нельзя мыть сырое мясо.

Считается, что во время мытья сырого мяса из него вымываются все полезные вещества так как вы нарушаете молекулярный состав мяса. Кроме того, вымываются микроэлементы, что в конечном счете скажется на вкусе блюда.

Также есть мнение, что посуда, в которой вы моете сырое мясо, может стать опасной для других продуктов, поскольку в ней останутся бактерии.

Также учтите, что на мясе образуется тонкая природная пленка, которая не дает распространяться бактериям. Именно поэтому, при выборе мяса вам достаточно его понюхать, чтобы заподозрить заканчивающийся срок годности. Пытаясь обмануть покупателей не честные на руку продавцы иногда моют мясо, чтобы убрать специфический запах и придать товару более привлекательный вид.

Однако делать этого нельзя. Также нельзя мыть мясо горячей водой, так как вкус будет безнадежно испорчен.

Повара советуют не мыть сырое мясо, а просто сливать первый бульон. Это касается как мяса птицы, так и говядины со свининой. Некоторые хозяйки предпочитают не сливать первый бульон, а лишь убирать пенку, однако это не даст полную очистку бульона и он будет достаточно мутным.

Можно ли не мыть курицу перед готовкой

Да можно. Но в этом случае вам придется обязательно слить первый бульон. Если же вы планируете не варить курицу, а жарить или запекать, вопрос о том можно ли не мыть курицу перед готовкой отпадает сам собой. В этом случае ответ будет - нельзя.

Советы поваров предельно просты: если птицу варим, то не моем ее и сливаем первый бульон. Если запекаем или жарим - моем и вытираем бумажным полотенцем.

Почему нельзя мыть яйца

Что касается яиц, то повара убеждены, что яйца, которые вы планируете хранить мыть не стоит. В этом случае вы смоете с продукта защитную оболочку и откроете ворота для бактерий. В случае с яйцами - для сальмонеллы.

Если же вы принципиально не рискуете использовать яйца без мытья, мойте их непосредственно перед использованием. Мыть яйца заранее и потом класть в холодильник на хранение категорически нельзя.

Почему нельзя мыть зелень

Повара убеждены, что мытье зелени существенно уменьшает срок ее хранения. Также увеличивается риск того, что блюдо быстрее испортится.

Листья салата, петрушку и укроп лучше не мыть, а просто слегка протереть влажным бумажным полотенцем. Если же зелень грязная и мытье необходимо - обязательно промокните ее бумажным полотенцем. На вопрос о том, почему нельзя мыть зелень, повара дают простой ответ: использование мокрой зелени существенно уменьшает срок годности готового блюда.