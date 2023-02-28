Как правильно сеять семена перца на рассаду и из-за чего они могут не прорасти - далее в материале.

Уже в феврале украинцы начинают сеять перец на рассаду. Дожидаться теплой поры года нет смысла - лето в Украине слишком короткое, а погода непредсказуемая, чтобы быть уверенными в богатом урожае. УНИАН подскажет, как повысить всхожесть семян перца и чего нельзя делать, если не хотите остаться без урожая.

Ранее мы говорили о том, как прорастить семена перца правильно.

Почему не всходят семена перца - главные ошибки

Если вы не знаете, сколько по времени всходят семена перца, отвечаем - прежде чем вы увидите первые ростки, пройдет не меньше 3-4 недель. Перец считается капризной культурой, его выращивание - трудоемкий процесс. Именно поэтому важно соблюдать рекомендации огородников и не отходить от плана, иначе перцы не взойдут. Происходит это по разным причинам.

Видео дня

Неправильная подготовка семян

Многие садоводы прежде, чем высевать семена, обрабатывают их растворами. Но даже в этом случае есть ошибки:

слишком крепкий раствор марганца - он должен быть слегка розовым, иначе семена погибнут;

большое количество воды - семена нужно держать между влажными кусочками ткани, а не заливать водой (переизбыток влаги мешает поступлению кислорода к семенам);

пересушка - после замачивания семена нужно слегка подсушивать, если переборщить, то росток погибнет и больше не проклюнется.

Также важно помнить о том, что после обработки любым раствором семена нужно вымыть под проточной водой. Если этого не сделать, остатки средства негативно повлияют на рост культуры.

Нарушение температурного режима

Идеальная температура для рассады перцев - +25-28°C. Если она будет ниже, то ростки появятся слишком поздно или не появятся вообще. Даже в таком случае не стоит паниковать о том, что делать если семена не взошли. Просто проверьте температуру в помещении - поставьте рассаду на батарею или рядом с обогревателем, но не слишком близко - сильный жар для рассады так же вреден, как и холод.

Недостаточный полив

Пересушка почвы - страх и ужас для перцев в начале их развития. Помните о том, что грунт с рассадой нужно поливать каждый день. Не заливать водой, как будто в последний раз, а слегка увлажнять почву. Как только верхний слой станет сухим - достаточно просто попшикать его из пульверизатора отстоянной водой комнатной температуры.

Несоблюдение технологии посадки

Семена перца лучше всего сажать на глубину не более 1-1.5 см. Если вы посадите их глубже, еще и сверху щедро присыплете землей, то хрупкие ростки не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта. Также не стоит сеять культуру слишком густо - отступайте 1 см от края контейнера и между ямками с семечком тоже выдерживайте расстояние в 1-2 см.

Вас также могут заинтересовать новости: