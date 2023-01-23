Несколько кулинарных секретов помогут приготовить самую вкусную окрошку.

Окрошку принято считать летним супом, но любителям этого блюда все равно, какое время года за окном. Окрошка хорошо насыщает и очень просто готовится - отварил, нарезал, заправил. Но мы знаем несколько хитростей, как сделать окрошку еще вкуснее.

Ранее мы подробно рассказывали, какая бывает окрошка рецепт классического супа.

7 секретов идеальной окрошки

Запекайте мясо

По народному рецепту в окрошку кладут вареную колбасу. По классике в окрошку должно входить от одного до трех видов мяса - например, ветчина, куриное филе и говядина, язык, или рыба. Но если для вас это слишком, можно взять один вид мяса или рыбы, но не отваривать их, а запечь в духовке. Главное правило - мясо должно быть без жира.

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Чтобы сделать окрошку менее калорийной, ее можно приготовить без мяса или рыбы. Попробуйте вместо этого добавить немного авокадо.

Нарезайте ингредиенты

Мы понимаем, что натереть все ингредиенты быстрее, но лучше их мелко нарезать. Начинать лучше с овощей, чтобы они пустили сок.

Вместо свежих огурцов можно попробовать добавить квашеные - получится интересный вкус.

Зелень не нарезайте

А вот что касается зелени, то ее лучше сначала измельчить, а затем растолочь вместе с солью в ступке - так зелень будет ароматнее и даст более яркий вкус. Такую смесь можно добавлять в тарелку прямо перед подачей.

Если вы не любите укроп, можете его не добавлять - поэкспериментируйте с другой зеленью.

Берите продукты комнатной температуры

Продукты для окрошки должны быть одинаковой температуры. Так что пусть вареные яйца остынут, а колбаса из холодильника нагреется, прежде чем нарезать их. Но вот заправка для окрошки должна быть холодной.

Выбирайте правильный квас

Если вы любите окрошку с квасом, то лучше всего подойдет несладкий квас, например, белый. Сладковатый привкус напитка будет диссонировать с овощами и мясом.

Разбавляйте кефир

Если любите окрошку с кефиром, то его нужно слегка разбавить, чтобы он был не такой густой. Добавьте к кефиру немного газированной минералки - так вы облегчите его.

Вместо кефира можно взять сыворотку, тан, айран, мацони. Или же приготовьте окрошку на минералке, сдобренной лимонным соком.

Добавьте пикантности

Окрошку на кефире или айране можно приправить порцией горчицы или хрена. Хотите погорячее - попробуйте перец чили.

Не забудьте настоять окрошку в холодильнике в течение часа-двух - вкус у нее получится гораздо насыщеннее.

Приятного аппетита!

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