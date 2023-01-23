Окрошку принято считать летним супом, но любителям этого блюда все равно, какое время года за окном. Окрошка хорошо насыщает и очень просто готовится - отварил, нарезал, заправил. Но мы знаем несколько хитростей, как сделать окрошку еще вкуснее.
Ранее мы подробно рассказывали, какая бывает окрошка рецепт классического супа.
7 секретов идеальной окрошки
- Запекайте мясо
По народному рецепту в окрошку кладут вареную колбасу. По классике в окрошку должно входить от одного до трех видов мяса - например, ветчина, куриное филе и говядина, язык, или рыба. Но если для вас это слишком, можно взять один вид мяса или рыбы, но не отваривать их, а запечь в духовке. Главное правило - мясо должно быть без жира.
Чтобы сделать окрошку менее калорийной, ее можно приготовить без мяса или рыбы. Попробуйте вместо этого добавить немного авокадо.
- Нарезайте ингредиенты
Мы понимаем, что натереть все ингредиенты быстрее, но лучше их мелко нарезать. Начинать лучше с овощей, чтобы они пустили сок.
Вместо свежих огурцов можно попробовать добавить квашеные - получится интересный вкус.
- Зелень не нарезайте
А вот что касается зелени, то ее лучше сначала измельчить, а затем растолочь вместе с солью в ступке - так зелень будет ароматнее и даст более яркий вкус. Такую смесь можно добавлять в тарелку прямо перед подачей.
Если вы не любите укроп, можете его не добавлять - поэкспериментируйте с другой зеленью.
- Берите продукты комнатной температуры
Продукты для окрошки должны быть одинаковой температуры. Так что пусть вареные яйца остынут, а колбаса из холодильника нагреется, прежде чем нарезать их. Но вот заправка для окрошки должна быть холодной.
- Выбирайте правильный квас
Если вы любите окрошку с квасом, то лучше всего подойдет несладкий квас, например, белый. Сладковатый привкус напитка будет диссонировать с овощами и мясом.
- Разбавляйте кефир
Если любите окрошку с кефиром, то его нужно слегка разбавить, чтобы он был не такой густой. Добавьте к кефиру немного газированной минералки - так вы облегчите его.
Вместо кефира можно взять сыворотку, тан, айран, мацони. Или же приготовьте окрошку на минералке, сдобренной лимонным соком.
- Добавьте пикантности
Окрошку на кефире или айране можно приправить порцией горчицы или хрена. Хотите погорячее - попробуйте перец чили.
Не забудьте настоять окрошку в холодильнике в течение часа-двух - вкус у нее получится гораздо насыщеннее.
Приятного аппетита!