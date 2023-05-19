Если вам давят туфли или ботинки - не спешите их выбрасывать. Есть достаточно простые способы дать вашей неудобной обуви второй шанс. О том, как это сделать - читайте в материале.

Обувь, которая жмет или натирает - это серьезная проблема, которая в большинстве случаев имеет только одно решение - покупку новой пары. Однако как показывает практика, иногда не слишком удобные ботинки можно растянуть и подогнать по ноге. Главное - знать, как это сделать.

Раньше мы писали о том, как сделать обувь непромокаемой, а сегодня расскажем вам, как быстро растянуть тесные туфли.

Реально ли растянуть обувь, не испортив ее

Да, реально, но есть нюансы. Если вы пытаетесь понять, как быстро растянуть тесную обувь, учтите, что сделать ботинок шире гораздо легче, чем увеличить его в длину. Поэтому если купленная пара оказалась узкой, ситуацию можно попытаться исправить достаточно просто и бюджетно.

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Однако если вы промахнулись с размером, и теперь отчаянно пытаетесь понять как растянуть обувь на размер больше, будьте готовы к тому, что придется покупать новые туфли. Безусловно, практически любой материал можно сделать мягче и, за счет эластичности, просто растянуть до нужного вам размера. Однако не забывайте, что у любой ткани есть предел эластичности и далеко не каждую пару можно увеличить на размер и более.

Как растянуть обувь - самые бюджетные способы

Самый простой вариант - кипяток. Поставьте ботинки в тазик и обдайте изнутри горячей водой. Как только они остынут, наденьте на ноги и походите в них по квартире несколько часов, в идеале - до полного высыхания. Метод простой и достаточно действенный, однако учтите, что таким образом вы можете слегка растянуть ботинки или туфли в ширину, но у вас не получится увеличить обувь в длину. Кроме того, такой способ не подойдет для лакированной пары, так как кипяток просто испортит материал.

Также можно растянуть обувь при помощи водки. Внутрь тесной пары наливаем жидкость таким образом, чтобы материал был полностью смочен. Надеваем мокрые ботинки и не снимаем до полного высыхания. Спирт способствует размягчению кожи, поэтому такой способ идеально подойдет, если вам жмут кожаные ботинки. Материал станет мягче, и обувь разойдется как в длину, так и в ширину. Безусловно, вы не увеличите пару на два размера, но растянуть туфлю на пол размера можно без труда.

Как растянуть кожаную обувь - лайфхак

Если вам жмут кожаные туфли, возьмите махровые носки и намочите их в горячей воде. Наденьте туфли на мокрые носки. Это не самая приятная процедура, но двух часов такой экзекуции будет достаточно, для того чтобы обувь стала более просторной. Таким способом можно немного растянуть туфли как из натуральной, так и из искусственной кожи. Также этот метод прекрасно работает на замшевой обуви.

Как растянуть обувь в длину без заморочек

Самый простой и эффективный способ - специальные химические средства для размягчения кожи, которые сейчас активно продают в обувных магазинах.

Если вы купили неудачную пару и не знаете, как растянуть обувь в ширину или длину, не прибегая к бабушкиным методам с водкой и кипятком - купите специальный спрей.

Плюс таких средств в том, что они точно не повредят материал и не оставят пятен на ботинках. Минус - цена. Поэтому если у вас достаточно дешевая пара обуви, будьте готовы к тому, что такой спрей обойдется вам в третью часть стоимости ваших ботинок. Однако если у вас дорогая обувь, такие траты будут вполне оправданы, так как вы точно будете знать, что ни цвет, ни плотность материла не пострадают, и на ботинках не останется пятен.

Как быстро растянуть тесную обувь так, чтобы не испртить ее

Многие совершают ошибку, полагая, что раз обувь можно растянуть, налив в нее водку, значит для этой цели подойдут и одеколон или духи, так как они на спиртовой основе. Увы, это не так.

Чего нельзя делать:

заливать в обувь духи или одеколон;

использовать масла и жирые крема для размягчения кожи.

Дело в том, что туфли, выкупанные в парфюме, благоухают так, что на вас будут оглядываться на улице. Во-вторых, духи или одеколон при высыхании оставят на коже пятна.

Поэтому, если вы пытаетесь придумать, как немного растянуть обувь в домашних условиях - лучше просто наденьте туфли на мокрый носок. Это будет гораздо эффективнее, чем духи.

Также учтите, что если вы пытаетесь понять, как растянуть обувь, если она жмет, и не хотите испортить туфли - никогда не используйте жиры. Безусловно, жир размягчает кожу, но в случае с обувью любые масла или жирные крема оставят на ботинках пятна, избавиться от которых будет невозможно.

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