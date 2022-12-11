Чем обработать обувь от воды, чтобы надолго сохранить ноги сухими - узнайте в материале УНИАН.

Осень и зима - периоды, когда на улице образуется большое количество влаги - из луж или снежного покрова. Во время прогулки или короткой дороги от дома до работы ваши ботинки могут промокнуть, а это чревато не только деформацией обуви, но и простудой. УНИАН расскажет, какая пропитка обуви от промокания самая эффективная и как сделать ее своими руками.

Ранее мы говорили о том, как растянуть обувь, если она жмет - в зависимости от материала.

Обувь мокнет изнутри или снаружи - причины

Прежде, чем искать средство защиты от влаги для вашей обуви, нужно определиться с тем, почему вообще обувь начала промокать. Причина может таиться в повреждении материала или подошвы - для того, чтобы это понять, тщательно осмотрите обувь с разных сторон. Если нашли дырки, трещины или любые другие признаки деформации, несите ботинки в ремонт или выбрасывайте.

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Также обувь промокает, если материал, из которого она сделана, неустойчив к большому количеству влаги. Тогда вы должны создать дополнительный защитный слой - в этом поможет пропитка обуви от промокания из магазина или средство, приготовленное своими руками.

Не промокают только те ботинки, сапоги и кроссовки, что сделаны из резины или гладкой натуральной кожи. Нубук, замша и любые другие материалы с ворсистой поверхностью размокают довольно быстро - их лучше или не выбирать на такие сезоны, или обрабатывать чем-нибудь.

Водоотталкивающая пропитка для обуви своими руками - варианты

Если вы решили, что зимние или осенние ботинки нуждаются в защите, не спешите приобретать дорогостоящее средство из масс-маркета - сделайте универсальный раствор своими руками. Не знаете, что надо сделать, чтобы обувь не промокала - записывайте варианты.

Обработка обуви парафином с бензином для зажигалок

Вымойте и высушите обувь, затем убедитесь, что у вас есть:

тертый парафин - 1 ч.л;

бензин для зажигалок - 100 гр.

Смешайте указанные ингредиенты в емкости, пока парафин полностью не растворится. Смочите ватный диск в полученном растворе и обработайте им незаметный участок обуви. Если никаких изменений нет - проделайте это со всей поверхностью ботинок. Оставьте обувь на ночь, а затем используйте по назначению.

Пропитка обуви от промокания на основе масел

Данное средство подходит и для натуральной кожаной обуви, и если искусственная кожа промокает. Вам понадобятся:

касторовое масло - 2 ч.л;

льняное масло - 2 ч.л;

тертый парафин - 100 гр.

Все эти ингредиенты смешайте в одной емкости и нагрейте на водяной бане до полного растворения парафина. Смажьте полученной смесью обувь, но не слишком обильно - от большого количества "касторки" ботинки могут стать жесткими и неудобными. Оставьте обувь на 6-8 часов, а затем используйте для прогулок.

Чистый парафин или воск - вариант, чем защитить обувь от воды

В качестве альтернативы вышеуказанным средствам вы можете использовать парафин или воск без дополнительных ингредиентов. Учитывайте, что стеариновые свечи в данном случае не подходят - в составе стеарина много жирных кислот, а они от влаги не защищают. Для того, чтобы гарантировать сухость обуви, натрите любимую пару парафином или воском, а затем просушите феном - такой метод поможет вам забыть о промокших ногах.

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