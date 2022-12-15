Что подарить парню на Рождество и Новый год, чтобы он был счастлив - узнайте на УНИАН.

Новый год 2023 наступит уже совсем скоро, а это значит, что пора выбирать подарки для своих близких. Важно подарить не только оригинальную, но и полезную вещь, чтобы порадовать любимого мужчину. УНИАН расскажет, что подарить любимому парню на Новый год и не ошибиться.

Ранее мы говорили о том, что подарить мужу на Новый год 2023, даже если денег у вас немного.

Что подарить на Новый год парню - идеи и варианты

Для того, чтобы выбрать идеальный подарок, нужно учитывать не только ваши финансовые возможности, но и предпочтения адресата. УНИАН собрал несколько лучших идей, которые можно позаимствовать, если вы совершенно не знаете, что купить своему возлюбленному.

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Современную технику

Это может быть планшет, наушники, смарт-часы, телефон или любое другое устройство, которое давно так хотел ваш любимый. В XXI веке подобные гаджеты сильно упрощают жизнь, а значит, парень, получивший такой презент, будет очень рад стать обладателем технологической новинки. Выбирая устройство, отталкивайтесь от нужд человека и тщательно изучайте характеристики товаров, чтобы не потратить деньги зря.

Теплую одежду

Из-за регулярных отключений света, отопления и воды в квартирах украинцев становится холодно - этому способствуют не только обстрелы критической инфраструктуры, но и минусовая температура на улице. Именно поэтому мы предлагаем вам позаботиться о здоровье своего любимого и купить ему качественный теплый костюм, пижаму, термобелье или даже набор веселых новогодних носков.

Сумку, портмоне, рюкзак

Мужчины, которые ведут активный образ жизни, много работают или передвигаются по городу (а то и стране), нуждаются в качественных аксессуарах. В магазинах представлено множество подобных товаров - красивых и вместительных рюкзаков, презентабельных чемоданов и портмоне, а также выносливых дорожных сумок. Выберите то, что действительно нужно вашему мужчине и пусть в Новом году у него будет еще больше воплощенных амбиций, чем в уходящем.

Косметику и парфюмерию

Мужчины, конечно, не нуждаются в таком количестве баночек и тюбиков, которое можно увидеть на полочке у любой женщины, но, тем не менее, тоже ухаживают за собой. Подберите для своего парня "вкусный" аромат туалетной воды или уходовую косметику именитого бренда. Если мужчина носит бороду, то отличным вариантом будет набор средств по уходу за таким богатством.

Наборы для творчества или книги

В любом случае, как и у каждого человека, у вашего парня есть хобби. Отталкивайтесь от этого факта - приобретите новую игру для Playstation, набор комиксов, редкие книги, качественные карандаши и кисти, набор для резьбы по дереву или что-то еще. Если не знаете, что конкретно нужно человеку - аккуратно выясните. Если ваш любимый - творческая личность, то вам не составит труда приобрести лучший в мире подарок, ведь бесценных, с точки зрения искусства, вещей много не бывает.

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