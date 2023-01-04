Как правильно жарить куриные котлеты и как приготовить их так, чтобы близкие просили добавки - узнайте в материале УНИАН.

Котлеты можно приготовить из разных ингредиентов - мяса, рыбы, птицы и даже овощей. Куриные котлеты считаются одними из самых полезных, так как мясо курицы признано многими диетологами как диетическое. УНИАН расскажет, как сделать сочные куриные котлеты из куриного фарша на сковороде.

Ранее мы говорили о том, как приготовить котлеты без мясорубки.

Какие специи добавляют в куриные котлеты и в чем еще секрет

Опытные кулинары называют несколько главных нюансов, зная о которых, у каждой хозяйки получится сделать воздушные котлеты из куриного фарша:

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правильные пропорции - на 1 кг фарша добавляйте не более 2-3 яиц и 250 гр хлеба;

- на 1 кг фарша добавляйте не более 2-3 яиц и 250 гр хлеба; вкусные добавки - обязательно кладите хлеб, вымоченный в молоке, лук и немного сливочного масла;

- обязательно кладите хлеб, вымоченный в молоке, лук и немного сливочного масла; лучший кусок мяса - если покупаете мясо, то не используйте для котлет кусочки с кожей;

- если покупаете мясо, то не используйте для котлет кусочки с кожей; волшебство с фаршем - перед готовкой отбивайте его руками, а после замешивания оставляйте на 20-30 минут;

- перед готовкой отбивайте его руками, а после замешивания оставляйте на 20-30 минут; качественная обжарка - готовить котлеты нужно только на сильно разогретой сковороде, а потом доводить до готовности под крышкой на маленьком огне.

Также кулинары рекомендуют добавлять в фарш рубленую зелень, молотый чеснок и другие специи. Главное - не переборщить, иначе котлеты получатся жесткими.

Сочные куриные котлеты - классический рецепт

куриное филе - 500 гр;

репчатый лук - 2 шт;

сливочное масло - 40 гр;

белый хлеб - 100 гр;

молоко - 200 мл;

панировочные сухари - 100 гр;

яйца - 1 шт;

растительное масло;

соль, перец, специи.

Лук измельчить, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Мякиш белого хлеба залить молоком и оставить на 5 минут. Куриное филе, лук и хлеб пропустить через мясорубку. Переложить фарш в миску, добавить яйцо, соль, перец, специи, перемешать, отбить и оставить на 30 минут. Из фарша сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, выложить на сильно разогретую сковороду. Жарить с обеих сторон по 2-3 минуты, затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и довести блюдо до готовности.

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