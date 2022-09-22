Луковая шелуха как удобрение отлично подходит для комнатных цветов и огорода.

Не стоит выбрасывать в мусорное ведро луковую шелуху, если у вас есть огород или клумба. Это бесценное и абсолютное бесплатное средство для подкормки почвы. Шелуха лука богата витаминами и фитоницидами - веществами, которые подавляют бактерии. Вносить луковую шелуху в почву можно в любое время года как в свежем виде, так и в виде настоя.

Ранее мы рассказывали, что делать с опавшими листьями в огороде и в саду.

Луковая шелуха при пожелтевших листьях овощей

Если у овощных культур пожелтели листья, их рекомендуется обработать настоем лука. Для этого два полных половника шелухи залейте 10 л воды и прокипятите 10 минут. Затем остудите и процедите раствор. Отожмите мокрую шелуху руками в раствор и полейте растения.

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Луковая шелуха для борьбы с вредителями и тлей

Для борьбы с плодожеркой, тлей, медяницами, колорадскими жуками, паутинными клещами и других вредных насекомых применяют шелуху. Раствор из шелухи для них губителен.

Готовится настой так: наполните шелухой ведро на половину и залейте доверху горячей водой. Настаивайте 12 часов. Затем процедите раствор и разбавьте водой в соотношении 1:1. Для большей эффективности можно добавить в раствор горсть тертого хозяйственного мыла. Обработку растений проводят по вечерам.

Для борьбы с нематодами и проволочником в картошке луковую шелуху разминают и добавляют в лунку при посадке картофеля. Это отпугнет вредителей от грядок во время роста картошки.

Луковая шелуха как мульча

Шелухой лука можно покрыть на зиму огород или посыпать ею землю между грядками озимых культур. Для мульчирования используют как сырую шелуху, так и остатки после приготовления отваров. Такой материал наполнит землю полезными веществами и улучшит урожайность растений весной.

Рецепт настоя из луковой шелухи для цветов и овощей

Из шелухи и воды делают очень полезный настой, богатый витаминами. Такой настой ускоряет рост растений, улучшает урожайность и положительно сказывается на качестве почвы.

Настоем опрыскивают листья цветов и овощей, поливают землю и замачивают в нем семена. Рецепт настоя из луковой шелухи такой: 20 г шелухи выложите в кастрюлю и залейте 3 л воды. Доведите до кипения и варите 7 минут. После этого остудите настой до комнатной температуры. Теперь его можно применять.

Если же нужно приготовить много раствора на большой участок, то залейте 50 г шелухи 10 л теплой воды. Настаивайте раствор 5 дней. Затем процедите от остатков шелухи.

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