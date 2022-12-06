Бульон иногда настолько привередлив, что хозяйкам трудно сохранить его идеально золотистым. Впрочем, секретов не так много.

Наваристый прозрачный бульон может согреть лучше любого пледа. Впрочем, не все хозяйки знают, как правильно его сварить, чтобы подчеркнуть вкусы и сохранить золотистый цвет.

УНИАН делится секретами идеального прозрачного бульона.

Бульон - это основа почти всех супов. Кроме того, многие из нас любят его с вермишелью, или пельменями. Однако бульон больше всего любят за насыщенный золотистый цвет и наваристый вкус.

Видео дня

Как приготовить прозрачный бульон?

Чаще всего бульон готовят из мяса птицы, в частности курицы или индейки. Опытные хозяйки знают, как сделать прозрачный бульон из курицы. Прежде всего запомните, что это блюдо не терпит спешки.

Несколько советов:

готовьте бульон только из размороженного до комнатной температуры мяса, чтобы не было накипи, которая сделает его мутным;

тщательно промойте мясо, залейте его холодной водой, добавьте любимые специи, овощи, а также неочищенный репчатую луковицу - она предоставит золотистый цвет, насыщенный вкус и уберет лишнюю мутность;

готовьте по меньшей мере час на умеренном огне.

Иногда хозяйки следуют всем советам, но у них все равно возникает вопрос, почему бульон из курицы мутный. Вероятно, в выбранном вами куске мяса было слишком много белка, который повлиял на цвет, или блюдо перекипело.

Иногда ситуацию можно спасти. Существует несколько вариантов, что делать, если мясной бульон мутный.

Топ-3 способа спасения мутного бульона:

1. бросьте в мутный бульон несколько кубиков льда;

2. если первый метод не сработал, тогда воспользуйтесь очисткой с помощью яичного белка: остудите бульон до 60-70 °C, влейте в него белок, доведите до кипения, а затем процедите через неплотную ткань;

3. несколько кубиков нарезанных помидоров также могут очистить мутный бульон, а еще они придадут оригинальный вкус и цвет.

Вас также могут заинтересовать новости: