Как приготовить прозрачный бульон / фото ua.depositphotos.com

Наваристый прозрачный бульон может согреть лучше любого пледа. Впрочем, не все хозяйки знают, как правильно его сварить, чтобы подчеркнуть вкусы и сохранить золотистый цвет.

УНИАН делится секретами идеального прозрачного бульона.

Бульон - это основа почти всех супов. Кроме того, многие из нас любят его с вермишелью, или пельменями. Однако бульон больше всего любят за насыщенный золотистый цвет и наваристый вкус. 

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Как приготовить прозрачный бульон?

Чаще всего бульон готовят из мяса птицы, в частности курицы или индейки. Опытные хозяйки знают, как сделать прозрачный бульон из курицы. Прежде всего запомните, что это блюдо не терпит спешки.

Несколько советов:

  • готовьте бульон только из размороженного до комнатной температуры мяса, чтобы не было накипи, которая сделает его мутным;
  • тщательно промойте мясо, залейте его холодной водой, добавьте любимые специи, овощи, а также неочищенный репчатую луковицу - она предоставит золотистый цвет, насыщенный вкус и уберет лишнюю мутность;
  • готовьте по меньшей мере час на умеренном огне.

Иногда хозяйки следуют всем советам, но у них все равно возникает вопрос, почему бульон из курицы мутный. Вероятно, в выбранном вами куске мяса было слишком много белка, который повлиял на цвет, или блюдо перекипело.

Иногда ситуацию можно спасти. Существует несколько вариантов, что делать, если мясной бульон мутный.

Топ-3 способа спасения мутного бульона:

1. бросьте в мутный бульон несколько кубиков льда;

2. если первый метод не сработал, тогда воспользуйтесь очисткой с помощью яичного белка: остудите бульон до 60-70 °C, влейте в него белок, доведите до кипения, а затем процедите через неплотную ткань;

3. несколько кубиков нарезанных помидоров также могут очистить мутный бульон, а еще они придадут оригинальный вкус и цвет.

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