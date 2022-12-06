Наваристый прозрачный бульон может согреть лучше любого пледа. Впрочем, не все хозяйки знают, как правильно его сварить, чтобы подчеркнуть вкусы и сохранить золотистый цвет.
УНИАН делится секретами идеального прозрачного бульона.
Бульон - это основа почти всех супов. Кроме того, многие из нас любят его с вермишелью, или пельменями. Однако бульон больше всего любят за насыщенный золотистый цвет и наваристый вкус.
Как приготовить прозрачный бульон?
Чаще всего бульон готовят из мяса птицы, в частности курицы или индейки. Опытные хозяйки знают, как сделать прозрачный бульон из курицы. Прежде всего запомните, что это блюдо не терпит спешки.
Несколько советов:
- готовьте бульон только из размороженного до комнатной температуры мяса, чтобы не было накипи, которая сделает его мутным;
- тщательно промойте мясо, залейте его холодной водой, добавьте любимые специи, овощи, а также неочищенный репчатую луковицу - она предоставит золотистый цвет, насыщенный вкус и уберет лишнюю мутность;
- готовьте по меньшей мере час на умеренном огне.
Иногда хозяйки следуют всем советам, но у них все равно возникает вопрос, почему бульон из курицы мутный. Вероятно, в выбранном вами куске мяса было слишком много белка, который повлиял на цвет, или блюдо перекипело.
Иногда ситуацию можно спасти. Существует несколько вариантов, что делать, если мясной бульон мутный.
Топ-3 способа спасения мутного бульона:
1. бросьте в мутный бульон несколько кубиков льда;
2. если первый метод не сработал, тогда воспользуйтесь очисткой с помощью яичного белка: остудите бульон до 60-70 °C, влейте в него белок, доведите до кипения, а затем процедите через неплотную ткань;
3. несколько кубиков нарезанных помидоров также могут очистить мутный бульон, а еще они придадут оригинальный вкус и цвет.